Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
ВСУ потеряли более 1020 военных, 18 боевых бронированных машин, в том числе пять иностранного производства за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
