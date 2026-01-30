Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после взрыва газа в доме в Ульяновской области
13:50 30.01.2026 (обновлено: 15:24 30.01.2026)
СК начал проверку после взрыва газа в доме в Ульяновской области
Следователи организовали проверку после взрыва газовоздушной смеси в квартире дома в поселке Чердаклы в Ульяновской области, сообщило региональное СУСК России в РИА Новости, 30.01.2026
СК начал проверку после взрыва газа в доме в Ульяновской области

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Следователи организовали проверку после взрыва газовоздушной смеси в квартире дома в поселке Чердаклы в Ульяновской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
Ранее в ГУМЧС России по области сообщили РИА Новости, что в одной из квартир дома в Чердаклах после пожара произошел взрыв газа. В результате пострадали мужчина и женщина 1969 годов рождения, они доставлены в больницу. Предварительно, в результате инцидента частично разрушилась стена в коридоре квартиры, она не является несущей.
«
"По данному факту следственными органами СУСК России по Ульяновской области организована доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи Чердаклинского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты следственного управления, которые устанавливают значимые обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СУСК.
При проверке следователи установят причины произошедшего и дадут оценку безопасности использования газового оборудования.
