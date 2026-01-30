СК начал проверку после взрыва газа в доме в Ульяновской области

САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Следователи организовали проверку после взрыва газовоздушной смеси в квартире дома в поселке Чердаклы в Ульяновской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
Ранее в ГУМЧС России по области сообщили РИА Новости, что в одной из квартир дома в Чердаклах после пожара произошел взрыв газа. В результате пострадали мужчина и женщина 1969 годов рождения, они доставлены в больницу. Предварительно, в результате инцидента частично разрушилась стена в коридоре квартиры, она не является несущей.
«
"По данному факту следственными органами СУСК России по Ульяновской области организована доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи Чердаклинского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты следственного управления, которые устанавливают значимые обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СУСК.
При проверке следователи установят причины произошедшего и дадут оценку безопасности использования газового оборудования.
В Подмосковье мужчина погиб при взрыве газа в гараже
23 января, 12:04