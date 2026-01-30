Рейтинг@Mail.ru
В Музее Масловки открылась выставка о путешествиях художников за границу
Культура
 
13:27 30.01.2026
В Музее Масловки открылась выставка о путешествиях художников за границу
В Музее Масловки открылась выставка о путешествиях художников за границу
В Музейном центре "Масловка. Городок художников" открылась выставка "Заграница — это миф?!" посвященная зарубежным поездкам советских и российских художников... РИА Новости, 30.01.2026
https://ria.ru/20251224/indiya-2064078380.html
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Музейном центре "Масловка. Городок художников" открылась выставка "Заграница — это миф?!" посвященная зарубежным поездкам советских и российских художников начиная с 1956 года и до эпохи массового туризма.
В экспозиции более 100 произведений. Представлены работы Макса Бирштейна, Виталия Горяева, Алексея Грицая, Дмитрия Жилинского, Ирины Затуловской, Гелия Коржева, Виктора Иванова, Татьяны Назаренко, Василия Нечитайло, Бориса Орлова, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Андрея Плотнова, Евгения Расторгуева, Николая Ромадина, Семена Чуйкова и других авторов. Произведения созданы во время или под впечатлением от поездок за границу.
На выставке можно также увидеть вещи, привезенные художниками из дальних стран: сувениры, одежду, обувь, предметы быта.
Особое внимание в экспозиции уделено периоду первых путешествий — со второй половины 1950-х до 1960-х годов.
Для советского человека выезд заграницу был событием почти фантастическим. Одними из первых такую возможность получили 17 художников, посетивших Венецианскую биеннале в 1956 году. Далее для них был открыт Лондон, Дели, Париж, Пекин, Рим, Токио, Нью-Йорк, Сингапур. Они отправлялись на виллу Абамелек в окрестностях Ватикана, которая использовалась и как резиденция советского посла, и в качестве творческой дачи при Академии художеств СССР.
Выставка будет открыта до 17 мая.
Неожиданная Индия: сокровища Востока приехали в Москву
Заголовок открываемого материала