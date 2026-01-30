В Музее Масловки открылась выставка о путешествиях художников за границу

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Музейном центре "Масловка. Городок художников" открылась выставка "Заграница — это миф?!" посвященная зарубежным поездкам советских и российских художников начиная с 1956 года и до эпохи массового туризма.
В экспозиции более 100 произведений. Представлены работы Макса Бирштейна, Виталия Горяева, Алексея Грицая, Дмитрия Жилинского, Ирины Затуловской, Гелия Коржева, Виктора Иванова, Татьяны Назаренко, Василия Нечитайло, Бориса Орлова, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Андрея Плотнова, Евгения Расторгуева, Николая Ромадина, Семена Чуйкова и других авторов. Произведения созданы во время или под впечатлением от поездок за границу.
Для советского человека выезд заграницу был событием почти фантастическим. Одними из первых такую возможность получили 17 художников, посетивших Венецианскую биеннале в 1956 году. Далее для них был открыт Лондон, Дели, Париж, Пекин, Рим, Токио, Нью-Йорк, Сингапур. Они отправлялись на виллу Абамелек в окрестностях Ватикана, которая использовалась и как резиденция советского посла, и в качестве творческой дачи при Академии художеств СССР.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.