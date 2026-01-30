Командование ВСУ отправляет любовниц на курсы повышения квалификации

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В ВСУ выработалась система быстрого продвижения по службе дочерей, жен и любовниц высокопоставленных военных чиновников: их отправляют на курсы повышения квалификации, а после присваивают высокие звания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"За годы военного конфликта выработалась система продвижения дочерей, жен и любовниц высокопоставленных военных чиновников, которой в своих соцсетях поделился один из украинских военных", - сказал собеседник агентства.

Для назначения на высокие офицерские должности военнослужащие ВСУ , по его словам, должны проходить курсы повышения квалификации.

"Как правило, туда отправляются те, кто проявил себя на передовой, но все чаще там оказываются молодые девушки в возрасте около 20 лет", - отметил он.

Затем этих девушек отправляют "на высокую должность в глубоком тылу", и они получают звания и удостоверения ветеранов боевых действий, рассказал представитель силовых структур.