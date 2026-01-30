https://ria.ru/20260130/vsu-2071343458.html
Командование ВСУ отправляет любовниц на курсы повышения квалификации
2026-01-30T21:04:00+03:00
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В ВСУ выработалась система быстрого продвижения по службе дочерей, жен и любовниц высокопоставленных военных чиновников: их отправляют на курсы повышения квалификации, а после присваивают высокие звания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"За годы военного конфликта выработалась система продвижения дочерей, жен и любовниц высокопоставленных военных чиновников, которой в своих соцсетях поделился один из украинских военных", - сказал собеседник агентства.
Для назначения на высокие офицерские должности военнослужащие ВСУ
, по его словам, должны проходить курсы повышения квалификации.
"Как правило, туда отправляются те, кто проявил себя на передовой, но все чаще там оказываются молодые девушки в возрасте около 20 лет", - отметил он.
Затем этих девушек отправляют "на высокую должность в глубоком тылу", и они получают звания и удостоверения ветеранов боевых действий, рассказал представитель силовых структур.
"После этого ей находят еще более высокую должность в военном вузе либо в оперативном командовании, где она и остается под крылом своего покровителя", - сказал он.