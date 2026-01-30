Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 30.01.2026
Командование ВСУ отправляет любовниц на курсы повышения квалификации
Командование ВСУ отправляет любовниц на курсы повышения квалификации
2026-01-30T21:04:00+03:00
2026-01-30T21:04:00+03:00
2026
Форма украинского военного
Форма украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В ВСУ выработалась система быстрого продвижения по службе дочерей, жен и любовниц высокопоставленных военных чиновников: их отправляют на курсы повышения квалификации, а после присваивают высокие звания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"За годы военного конфликта выработалась система продвижения дочерей, жен и любовниц высокопоставленных военных чиновников, которой в своих соцсетях поделился один из украинских военных", - сказал собеседник агентства.
Грузинский наемник рассказал о русофобии в ВСУ
Вчера, 15:00
Для назначения на высокие офицерские должности военнослужащие ВСУ, по его словам, должны проходить курсы повышения квалификации.
"Как правило, туда отправляются те, кто проявил себя на передовой, но все чаще там оказываются молодые девушки в возрасте около 20 лет", - отметил он.
Затем этих девушек отправляют "на высокую должность в глубоком тылу", и они получают звания и удостоверения ветеранов боевых действий, рассказал представитель силовых структур.
"После этого ей находят еще более высокую должность в военном вузе либо в оперативном командовании, где она и остается под крылом своего покровителя", - сказал он.
В Харьковской области уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ
Вчера, 14:32
 
