ВСУ не хватает солдат, пишет New York Times
14:56 30.01.2026
ВСУ не хватает солдат, пишет New York Times
ВСУ не хватает солдат, чтобы атаковать и контратаковать на фронте, боеготовность некоторых бригад не превышает 10%, отмечает газета New York Times со ссылкой на РИА Новости, 30.01.2026
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ не хватает солдат, пишет New York Times

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ВСУ не хватает солдат, чтобы атаковать и контратаковать на фронте, боеготовность некоторых бригад не превышает 10%, отмечает газета New York Times со ссылкой на украинских военных.
Издание анализирует состояние украинской армии на некоторых участках фронта, в том числе в окрестностях города Гуляйполе в Запорожской области.
"Нам постоянно не хватает людей", - приводит газета слова украинского командира роты с позывным "Хорол".
Он добавил, что в украинских войсках не хватает бойцов ни для того, чтобы отбивать атаки российской армии, ни для совершения контратак. "В батальоне должно быть около 500 военных. В реальности - нам повезет, если наберется 100 человек. Из этих 100, может быть, только 50 способны вести бои", - приводит издание слова офицера 260-й бригады теробороны ВСУ Владислава Бащеванжи.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Заголовок открываемого материала