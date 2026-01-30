https://ria.ru/20260130/vsu-2071244640.html
В Харьковской области уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ
В Харьковской области уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
В Харьковской области уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ
Российские военные поразили поезд с украинскими заградотрядами в Харьковской области. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:32:00+03:00
2026-01-30T14:32:00+03:00
2026-01-30T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
львов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_79b9b8389b360feeb1a2415d7ed9b1d8.jpg
https://ria.ru/20260130/svo-2071116279.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_171:0:1110:704_1920x0_80_0_0_80e99d7d3158a3892bc655bf16c96fae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, львов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Львов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Харьковской области уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ
ВС РФ уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ в Харьковской области