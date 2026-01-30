Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 30.01.2026 (обновлено: 17:00 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/vsu-2071244640.html
В Харьковской области уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ
В Харьковской области уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
В Харьковской области уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ
Российские военные поразили поезд с украинскими заградотрядами в Харьковской области. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:32:00+03:00
2026-01-30T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
львов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_79b9b8389b360feeb1a2415d7ed9b1d8.jpg
https://ria.ru/20260130/svo-2071116279.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_171:0:1110:704_1920x0_80_0_0_80e99d7d3158a3892bc655bf16c96fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, львов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Львов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Харьковской области уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ

ВС РФ уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ в Харьковской области

© Фото : 72 ОМБрСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : 72 ОМБр
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские военные поразили поезд с украинскими заградотрядами в Харьковской области.
«
"Уничтожен железнодорожный состав, перевозящий личный состав 17-го центра специального назначения военной службы правопорядка", — рассказал РИА Новости представитель силовых структур.
Сгоревшие автомобили ВСУ на одной из дорог в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"В больших количествах": в США заявили о крупной катастрофе ВСУ в зоне СВО
Вчера, 03:25
Собеседник агентства ранее сообщал о переброске этого подразделения на Харьковское направление для предотвращения массового дезертирства в ВСУ.
«
"В украинских СМИ начинают появляться некрологи о ликвидированных военнослужащих, находившихся в поезде", — добавил он.
Семнадцатый центр специального назначения подчиняется главному управлению военной службы правопорядка и базируется во Львове.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛьвовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала