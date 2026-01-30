ВСУ атаковали Белгородскую область 27 снарядами за сутки

БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 27 снарядами и атаковали 10 беспилотниками четыре приграничных округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки шесть населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Четыре беспилотника были сбиты и подавлены над регионом. Один человек погиб, двое ранены в результате атак дронов ВСУ. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, одном частном домовладении и двух транспортных средствах.
"В Грайворонском округе город Грайворон и сёла Козинка, Пороз и Сподарюшино подверглись 4 обстрелам с применением 21 боеприпаса и атакованы 4 беспилотниками. В городе Грайворон от удара дрона по легковому автомобилю погиб водитель Грайворонской ЦРБ. От удара еще одного беспилотника пострадала супружеская пара. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, его супруга продолжает лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском округе село Берёзовка атаковано одним беспилотником, в Краснояружском округе село Колотиловка подверглось одному обстрелу с применением 6 боеприпасов и атаковано одним БПЛА. По словам главы области, над Шебекинским округом сбиты и подавлены 4 беспилотника.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
