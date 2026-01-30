ВСУ атаковали Белгородскую область 27 снарядами за сутки

Он добавил, что в Борисовском округе село Берёзовка атаковано одним беспилотником, в Краснояружском округе село Колотиловка подверглось одному обстрелу с применением 6 боеприпасов и атаковано одним БПЛА. По словам главы области, над Шебекинским округом сбиты и подавлены 4 беспилотника.