Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 27 снарядами за сутки - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/vsu-2071181900.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 27 снарядами за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 27 снарядами за сутки - РИА Новости, 30.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 27 снарядами за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 27 снарядами и атаковали 10 беспилотниками четыре приграничных округа Белгородской области, сообщил глава... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:49:00+03:00
2026-01-30T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Белгородскую область 27 снарядами за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 27 снарядами и 10 БПЛА за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 27 снарядами и атаковали 10 беспилотниками четыре приграничных округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки шесть населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Четыре беспилотника были сбиты и подавлены над регионом. Один человек погиб, двое ранены в результате атак дронов ВСУ. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, одном частном домовладении и двух транспортных средствах.
"В Грайворонском округе город Грайворон и сёла Козинка, Пороз и Сподарюшино подверглись 4 обстрелам с применением 21 боеприпаса и атакованы 4 беспилотниками. В городе Грайворон от удара дрона по легковому автомобилю погиб водитель Грайворонской ЦРБ. От удара еще одного беспилотника пострадала супружеская пара. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, его супруга продолжает лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском округе село Берёзовка атаковано одним беспилотником, в Краснояружском округе село Колотиловка подверглось одному обстрелу с применением 6 боеприпасов и атаковано одним БПЛА. По словам главы области, над Шебекинским округом сбиты и подавлены 4 беспилотника.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала