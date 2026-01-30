https://ria.ru/20260130/vsu-2071179130.html
Мирошник рассказал о жертвах действий ВСУ в Курской области
Мирошник рассказал о жертвах действий ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.01.2026
Мирошник рассказал о жертвах действий ВСУ в Курской области
В Курской области, по последним данным, от действий ВСУ во время оккупации погибли 460 мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 30.01.2026
В Курской области от действий ВСУ во время оккупации погибли 460 мирных жителей