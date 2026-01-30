Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о жертвах действий ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/vsu-2071179130.html
Мирошник рассказал о жертвах действий ВСУ в Курской области
Мирошник рассказал о жертвах действий ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.01.2026
Мирошник рассказал о жертвах действий ВСУ в Курской области
В Курской области, по последним данным, от действий ВСУ во время оккупации погибли 460 мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:39:00+03:00
2026-01-30T11:39:00+03:00
курская область
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260130/donbass-2071175544.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник рассказал о жертвах действий ВСУ в Курской области

В Курской области от действий ВСУ во время оккупации погибли 460 мирных жителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Курской области, по последним данным, от действий ВСУ во время оккупации погибли 460 мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Курской области сейчас продолжаются следственные действия, которые вскрывают все новые и новые факты злодеяний украинских нацистов. На данный момент уже достоверно известно о гибели 460 мирных жителей в том числе двух несовершеннолетних детей, 1279 гражданских лиц получили ранения или увечья. Судьба еще более 500 мирных граждан все еще остается неизвестной", - сказал Мирошник на брифинге в пятницу.
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Более 40 тысяч жителей Донбасса пострадали от атак ВСУ с 2014 года
Вчера, 11:29
 
Курская областьРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала