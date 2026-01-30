МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Многие украинские военные, заключившие краткосрочный "молодежный" контракт с ВСУ, были брошены на опасные участки фронта в попытке остановить наступление сил РФ, эти молодые контрактники несут серьезные потери, пишет газета Wall Street Journal.
"Сотни молодых украинцев с прошлого года заключили контракт в рамках программы для тех, кому от 18 до 24 лет... На фоне недостатка пехоты командиры послали многих из них в гущу наступления России", - говорится в сообщении издания.
Газета рассказывает несколько историй военных из этой возрастной группы, убитых на фронте. Так, Кирилл Горбенко, который еще в прошлом году давал интервью Wall Street Journal, был заброшен на самый опасный участок фронта и убит в октябре, направляясь со своим подразделением в сторону Красноармейска. Вячеслав Малец, ставший одним из первых участников программы ВСУ для молодежи, также был убит под Красноармейском.
«
"Другие молодые новобранцы получили увечья или остались инвалидами на всю жизнь. Многие дезертировали", - добавляет издание.
Украина в феврале 2025 года запустила так называемые "молодежные" контракты в попытке набрать добровольцами в ВСУ людей в возрасте от 18 до 25 лет. Их заманивают зарплатой в 24 тысячи долларов за год службы, поступлением в вуз без экзаменов и ипотекой под 0%. Однако, по данным секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, удалось привлечь всего около пяти тысяч новых военнослужащих.
На этом фоне командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков заявлял, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых по действующему законодательству забирают с 25 лет.