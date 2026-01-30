"Хотите умереть?" Мясников жестко отчитал россиян из-за одного препарата

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" раскритиковал россиян, которые отказываются от приема статинов.
"Антистатиночники – это ваше личное дело. Хочешь умереть на три года раньше? Да ради бога. Хочешь лежать десяит лет <…> парализованный, — лежи. Проблема тебя и твоей семьи", — обрушился с критикой он.
Мясников добавил, что эти препараты назначаются пациентам, чтобы продлить их жизнь, а также пожаловался на специалистов, которые выступают против лечения повышенного холестерина и гипертонии. Врач отметил, что отказ от приема необходимых препаратов приводит к смертельным заболеваниям, в том числе инфарктам и инсультам.
Статины — группа лекарственных средств, которые помогают нормализовать уровень холестерина в крови. Их назначают при повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта.
