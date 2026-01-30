Рейтинг@Mail.ru
"Хотите умереть?" Мясников жестко отчитал россиян из-за одного препарата
15:19 30.01.2026
"Хотите умереть?" Мясников жестко отчитал россиян из-за одного препарата
"Хотите умереть?" Мясников жестко отчитал россиян из-за одного препарата - РИА Новости, 30.01.2026
"Хотите умереть?" Мясников жестко отчитал россиян из-за одного препарата
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" раскритиковал россиян, которые отказываются от приема статинов.
2026
александр мясников (врач), здоровье, здоровье - общество, россия
Александр Мясников (врач), Здоровье, Здоровье - Общество, Россия
"Хотите умереть?" Мясников жестко отчитал россиян из-за одного препарата

Мясников: отказ от приема назначенных статинов может привести к параличу

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом АрбатеАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом Арбате
Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" раскритиковал россиян, которые отказываются от приема статинов.
"Антистатиночники – это ваше личное дело. Хочешь умереть на три года раньше? Да ради бога. Хочешь лежать десяит лет <…> парализованный, — лежи. Проблема тебя и твоей семьи", — обрушился с критикой он.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"На их совести трупы". Мясников жестко отчитал россиян
27 декабря 2025, 15:57
Мясников добавил, что эти препараты назначаются пациентам, чтобы продлить их жизнь, а также пожаловался на специалистов, которые выступают против лечения повышенного холестерина и гипертонии. Врач отметил, что отказ от приема необходимых препаратов приводит к смертельным заболеваниям, в том числе инфарктам и инсультам.
Статины — группа лекарственных средств, которые помогают нормализовать уровень холестерина в крови. Их назначают при повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта.
Доктор Мясников на съемках своей программы - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Что-то сломалось". Доктор Мясников рухнул во время съемок
16 января, 21:15
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
