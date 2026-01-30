Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог рассказала об опасных симптомах энтеровируса у детей
00:44 30.01.2026
Вирусолог рассказала об опасных симптомах энтеровируса у детей
Вирусолог рассказала об опасных симптомах энтеровируса у детей - РИА Новости, 30.01.2026
Вирусолог рассказала об опасных симптомах энтеровируса у детей
Родителям стоит обратиться к врачу, если у ребенка с признаками энтеровирусной инфекции постоянная рвота, головная боль и жидкий стул, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T00:44:00+03:00
2026-01-30T00:44:00+03:00
таиланд
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Вирусолог рассказала об опасных симптомах энтеровируса у детей

РИА Новости: постоянная рвота и жидкий стул могут быть симптомами энтеровируса

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Родителям стоит обратиться к врачу, если у ребенка с признаками энтеровирусной инфекции постоянная рвота, головная боль и жидкий стул, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Таиланда и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) по сообщениям о заболевании россиян вирусом Коксаки в отеле города Кхао-Лак. По данными Telegram-канала Shot, полуторагодовалый ребенок покрылся сильной сыпью на отдыхе, родители уверяют, что заболеванием страдают десятки детей в отеле Robinzon. Компанец ранее рассказала РИА Новости, что симптомы указывают на энтеровирус, и даже если выяснится, что это вирус Коксаки, особой опасности он не представляет.
"Нужно наблюдать за ребенком. Если состояние вдруг становится хуже, сильная головная боль, рвота, которая не прекращается, или постоянный жидкий стул, здесь нужно обращаться за медицинской помощью", - сказала Компанец.
Он отметила, что если у ребенка просто сыпь и температура, которая держится несколько дней на 38-38,5 градусах, волноваться не стоит.
"Если в остальном состояние ребенка в целом неплохое, то ничего опасного здесь нет. Какого-то особого лечения нет, только по симптомам", - отметила Компанец.
