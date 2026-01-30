Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Госдумы настаивают на применении оружия возмездия, заявил Володин - РИА Новости, 30.01.2026
17:59 30.01.2026 (обновлено: 21:25 30.01.2026)
Депутаты Госдумы настаивают на применении оружия возмездия, заявил Володин
Депутаты Госдумы настаивают на применении оружия возмездия, заявил Володин
Депутаты считают необходимым применение "оружия возмездия" и достижение всех целей спецоперации на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:59:00+03:00
2026-01-30T21:25:00+03:00
госдума рф
вячеслав володин
РИА Новости
2026
1920
госдума рф, вячеслав володин
Госдума РФ, Вячеслав Володин
Депутаты Госдумы настаивают на применении оружия возмездия, заявил Володин

Володин заявил, что депутаты Госдумы настаивают на применении "оружия возмездия"

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутаты считают необходимым применение "оружия возмездия" и достижение всех целей спецоперации на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия - "оружия возмездия". И достижении целей специальной военной операции", - написал Володин в своем канале на платформе Мах.
Володин добавил, что единственный вариант для Владимира Зеленского — следовать договоренностям Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, достигнутым на Аляске.
Военнослужащие разминируют местность в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Радикально изменит". На Западе раскрыли, что завершит конфликт на Украине
Госдума РФВячеслав Володин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
