https://ria.ru/20260130/volodin-2071314767.html
Володин назвал единственный путь для Зеленского
Володин назвал единственный путь для Зеленского - РИА Новости, 30.01.2026
Володин назвал единственный путь для Зеленского
Единственным путем для Владимира Зеленского является следовать договоренностям президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:58:00+03:00
2026-01-30T17:58:00+03:00
2026-01-30T18:18:00+03:00
в мире
россия
украина
вячеслав володин
владимир зеленский
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20260130/dzhabarov-2071278246.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин назвал единственный путь для Зеленского
Володин призвал Зеленского следовать договоренностям, достигнутым в Анкоридже