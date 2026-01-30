Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал единственный путь для Зеленского - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 30.01.2026 (обновлено: 18:18 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/volodin-2071314767.html
Володин назвал единственный путь для Зеленского
Володин назвал единственный путь для Зеленского - РИА Новости, 30.01.2026
Володин назвал единственный путь для Зеленского
Единственным путем для Владимира Зеленского является следовать договоренностям президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:58:00+03:00
2026-01-30T18:18:00+03:00
в мире
россия
украина
вячеслав володин
владимир зеленский
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20260130/dzhabarov-2071278246.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин назвал единственный путь для Зеленского

Володин призвал Зеленского следовать договоренностям, достигнутым в Анкоридже

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Единственным путем для Владимира Зеленского является следовать договоренностям президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, достигнутым в Анкоридже, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодняшние заявления Зеленского подтверждают в очередной раз его неадекватность… Единственный для него путь - следовать договорённостям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Председатель Госдумы отметил, что, разрушив государственность Украины и погубив огромное количество её граждан, "просроченный обмылок киевского режима" создаёт новые проблемы для украинцев уже со следующей недели.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе
Вчера, 15:56
 
В миреРоссияУкраинаВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала