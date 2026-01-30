ВС России уничтожили три боевые машины РСЗО за неделю

"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США", - говорится в сообщении.