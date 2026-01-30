https://ria.ru/20260130/voennye-2071190640.html
ВС России уничтожили три боевые машины РСЗО за неделю
ВС России уничтожили три боевые машины РСЗО за неделю
Вооруженные силы РФ уничтожили три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS... РИА Новости, 30.01.2026
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
сша
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, США
ВС России уничтожили 3 боевые машины РСЗО, в том числе пусковую установку MLRS