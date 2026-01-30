"Вкусвилл" рассказал о росте спроса на растительные полуфабрикаты

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спрос на растительные полуфабрикаты среди покупателей "Вкусвилла" вырос в 2025 году более чем на 30% по сравнению с 2024 годом, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

В компании поделились, что замороженные полуфабрикаты и растительные альтернативы - одни из ключевых продуктовых трендов на данный момент. Покупатели выбирают полуфабрикаты из-за удобства готовки и экономии времени, а растительные позиции - из-за необычных вкусов, интереса к локальным кухням, новым сочетаниям, а также из-за высокого содержания добавленного растительного белка.

"Популярность подтверждается спросом: на растительные полуфабрикаты в 2025 году зафиксирован рост на более чем 30% по отношению к 2024 году", - пояснили в пресс-службе сети.

Среди растительных напитков популярны классические альтернативы на основе кокосового, соевого или овсяного молока. Рост в этой категории составил 14,2% в единицах в годовом выражении. При этом отмечается запрос на вкусовые варианты, а также ореховые напитки и форматы "с собой".