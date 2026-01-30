Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте в среднем проводят 64 минуты в сутки на платформе - РИА Новости, 30.01.2026
11:32 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/vkontakte-2071177325.html
Пользователи ВКонтакте в среднем проводят 64 минуты в сутки на платформе
Пользователи ВКонтакте в среднем проводят 64 минуты в сутки на платформе - РИА Новости, 30.01.2026
Пользователи ВКонтакте в среднем проводят 64 минуты в сутки на платформе
Согласно данным Mediascope*, в декабре 2025 года время, которое в среднем пользователь ВКонтакте проводит в сутки в соцсети, выросло за год на 20%, до 64 минут. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:32:00+03:00
2026-01-30T11:32:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071176129_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_1d8c7c7b68dfca84dbfd8a605c1f0b2e.jpg
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071176129_0:20:1280:980_1920x0_80_0_0_6d8dad71e27dad15117c777eda14cbad.jpg
1920
1920
true
Пользователи ВКонтакте в среднем проводят 64 минуты в сутки на платформе

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Согласно данным Mediascope*, в декабре 2025 года время, которое в среднем пользователь ВКонтакте проводит в сутки в соцсети, выросло за год на 20%, до 64 минут. Это самый крупный показатель time spent среди соцсетей в России.
Больше всего времени ВКонтакте проводят пользователи 25-34 лет — в среднем 76 минут в сутки, что на 13% больше, чем годом ранее. Пользователи в возрасте 12-24 лет стали проводить на 17% больше, чем годом ранее, в возрасте 35-44 лет — на 24%.
* Mediascope Cross Web, декабрь 2025 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
