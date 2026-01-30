Пользователи ВКонтакте в среднем проводят 64 минуты в сутки на платформе

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Согласно данным Mediascope*, в декабре 2025 года время, которое в среднем пользователь ВКонтакте проводит в сутки в соцсети, выросло за год на 20%, до 64 минут. Это самый крупный показатель time spent среди соцсетей в России.

Больше всего времени ВКонтакте проводят пользователи 25-34 лет — в среднем 76 минут в сутки, что на 13% больше, чем годом ранее. Пользователи в возрасте 12-24 лет стали проводить на 17% больше, чем годом ранее, в возрасте 35-44 лет — на 24%.