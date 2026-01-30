https://ria.ru/20260130/vitamin-2071135396.html
Назван самый востребованный витамин у россиян в январе
Назван самый востребованный витамин у россиян в январе - РИА Новости, 30.01.2026
Назван самый востребованный витамин у россиян в январе
Единственным витамином, на который вырос спрос у россиян в январе, стал элемент E, выяснили для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T07:45:00+03:00
2026-01-30T07:45:00+03:00
2026-01-30T07:57:00+03:00
россия
общество
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147759/44/1477594436_0:462:5184:3378_1920x0_80_0_0_75b0286fd0009fcfe235e1f81461621b.jpg
https://ria.ru/20250514/vitaminy-2016787715.html
https://ria.ru/20250501/vrach-2014525735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147759/44/1477594436_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_6530108227d7fb9567d18dd4d00a7b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, образование - общество
Россия, Общество, Образование - Общество
Назван самый востребованный витамин у россиян в январе
РИА Новости: в январе вырос спрос на витамин Е
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Единственным витамином, на который вырос спрос у россиян в январе, стал элемент E, выяснили для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"Во всех категориях продукции спрос снизился в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Рост по спросу показал только витамин Е - 15%", - подсчитали аналитики, проанализировав почти 3 миллиона чеков за январь 2026 года.
Наиболее резко в январе спрос упал на витамины A и C - соответственно на 30% и 29% по сравнению с показателями января прошлого года, указали эксперты. Также меньшей популярностью стала пользоваться группа K, показав снижение спроса на 26%, поливитамины - на 21%. Чуть меньше снизился спрос на микроэлементы - на 15%. Спрос на витамин B снизился на 8%, а на D - на 3%.
"Витамины А, С и К показали падение спроса в новом году, как и поливитамины. Традиционно пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
происходит в декабре-январе. Вполне возможно, потребители просто заменили препараты на овощи и фрукты - тем более, пик заболеваемости подходит к концу", - объяснили динамику аналитики.