Назван самый востребованный витамин у россиян в январе

"Во всех категориях продукции спрос снизился в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Рост по спросу показал только витамин Е - 15%", - подсчитали аналитики, проанализировав почти 3 миллиона чеков за январь 2026 года.

Наиболее резко в январе спрос упал на витамины A и C - соответственно на 30% и 29% по сравнению с показателями января прошлого года, указали эксперты. Также меньшей популярностью стала пользоваться группа K, показав снижение спроса на 26%, поливитамины - на 21%. Чуть меньше снизился спрос на микроэлементы - на 15%. Спрос на витамин B снизился на 8%, а на D - на 3%.