07:45 30.01.2026 (обновлено: 07:57 30.01.2026)
Назван самый востребованный витамин у россиян в январе
2026
Назван самый востребованный витамин у россиян в январе

РИА Новости: в январе вырос спрос на витамин Е

Таблетки
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Единственным витамином, на который вырос спрос у россиян в январе, стал элемент E, выяснили для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"Во всех категориях продукции спрос снизился в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Рост по спросу показал только витамин Е - 15%", - подсчитали аналитики, проанализировав почти 3 миллиона чеков за январь 2026 года.
Овощи на рынке - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Врач рассказал о продуктах, которые могут разрушать витамины
14 мая 2025, 04:01
Наиболее резко в январе спрос упал на витамины A и C - соответственно на 30% и 29% по сравнению с показателями января прошлого года, указали эксперты. Также меньшей популярностью стала пользоваться группа K, показав снижение спроса на 26%, поливитамины - на 21%. Чуть меньше снизился спрос на микроэлементы - на 15%. Спрос на витамин B снизился на 8%, а на D - на 3%.
"Витамины А, С и К показали падение спроса в новом году, как и поливитамины. Традиционно пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России происходит в декабре-январе. Вполне возможно, потребители просто заменили препараты на овощи и фрукты - тем более, пик заболеваемости подходит к концу", - объяснили динамику аналитики.
Лимон - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Врач заявила, что лимоны не являются самым богатым источником витамина С
1 мая 2025, 02:30
 
