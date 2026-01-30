ООН, 30 янв – РИА Новости. Вина из РФ были сняты с конкурса в США в самый последний момент из-за жалобы американского политика, рассказал в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Была история. Они в последний момент сняли наши вина с конкурса... Потом уже, за день или за два до объявления результатов, они вдруг заявили, что все русские образцы снимаются с конкурса, потому что поступила жалоба какого-то выборного американского политика", – сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на вопрос агентства.