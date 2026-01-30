https://ria.ru/20260130/vino-2071120107.html
Титов рассказал, почему вина из России сняли с конкурса в США
Вина из РФ были сняты с конкурса в США в самый последний момент из-за жалобы американского политика, рассказал в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
https://ria.ru/20260130/titov-2071119644.html
https://ria.ru/20250914/rossija-2041779394.html
В мире, Россия, США, Сан-Франциско, Борис Титов
Титов: вина из России сняли с конкурса в США из-за жалобы американского политика
ООН, 30 янв – РИА Новости. Вина из РФ были сняты с конкурса в США в самый последний момент из-за жалобы американского политика, рассказал в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
В ноябре 2025 года Титов
сообщал что российские вина принимали участие в отраслевом конкурсе, который проходил в Сан-Франциско
.
"Была история. Они в последний момент сняли наши вина с конкурса... Потом уже, за день или за два до объявления результатов, они вдруг заявили, что все русские образцы снимаются с конкурса, потому что поступила жалоба какого-то выборного американского политика", – сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на вопрос агентства.
Титов признался, что "мы, конечно, расстроились", но выразил уверенность, что такое решение было принято в том числе из-за хороших оценок российской винной продукции.