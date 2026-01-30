Рейтинг@Mail.ru
МИД России назвал Венгрию, отстаивающую свои права, исключением в ЕС
12:50 30.01.2026 (обновлено: 13:00 30.01.2026)
МИД России назвал Венгрию, отстаивающую свои права, исключением в ЕС
Венгрия в условиях обострения отношений между Россией и Западом является редчайшим исключением среди стран ЕС в вопросе отстаивания своих национальных... РИА Новости, 30.01.2026
МИД России назвал Венгрию, отстаивающую свои права, исключением в ЕС

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Венгрия в условиях обострения отношений между Россией и Западом является редчайшим исключением среди стран ЕС в вопросе отстаивания своих национальных интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Со своей стороны считаем важным отметить, что в условиях обострения отношений между Россией и Западом Венгрия остается в числе редчайших исключений в рядах Евросоюза, твердо и последовательно отстаивая свои национальные интересы, включая суверенную позицию в диалоге с Москвой", - сказал Любинский.
Он подчеркнул, что в Москве высоко ценят "взвешенную и объективную внешнеполитическую линию" Будапешта.
"Твердо настроены на дальнейшее развитие взаимодействия с Венгрией на основе прагматизма, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подытожил Любинский.
