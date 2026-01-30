https://ria.ru/20260130/vengriya-2071202146.html
МИД России назвал Венгрию, отстаивающую свои права, исключением в ЕС
МИД России назвал Венгрию, отстаивающую свои права, исключением в ЕС - РИА Новости, 30.01.2026
МИД России назвал Венгрию, отстаивающую свои права, исключением в ЕС
Венгрия в условиях обострения отношений между Россией и Западом является редчайшим исключением среди стран ЕС в вопросе отстаивания своих национальных... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:50:00+03:00
2026-01-30T12:50:00+03:00
2026-01-30T13:00:00+03:00
россия
венгрия
евросоюз
москва
дмитрий любинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20260129/orban-2070921310.html
россия
венгрия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, евросоюз, москва, дмитрий любинский
Россия, Венгрия, Евросоюз, Москва, Дмитрий Любинский
МИД России назвал Венгрию, отстаивающую свои права, исключением в ЕС
МИД назвал Венгрию, отстаивающую свои права, исключением в ЕС