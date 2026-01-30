МИД России назвал Венгрию, отстаивающую свои права, исключением в ЕС

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Венгрия в условиях обострения отношений между Россией и Западом является редчайшим исключением среди стран ЕС в вопросе отстаивания своих национальных интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.