Венесуэла осудила попытки США ограничить торговлю с Кубой

МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает указ правительства США, направленный на введение санкций против стран, которые поддерживают законную торговлю с Кубой, говорится в коммюнике правительства.

"Любые меры, которые ограничивают или обусловливают обмен товарами и услугами, а также свободу государств суверенно определять своих торговых партнеров, являются нарушением международного права и основополагающих принципов, регулирующих глобальную торговлю", - сказано в документе, который опубликовал глава МИД Иван Хиль.

"Венесуэла выражает солидарность с народом Кубы и призывает международное сообщество к коллективным действиям для противодействия гуманитарным последствиям, которые могут возникнуть в результате агрессий подобного рода. Рассматривать Кубу как угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов Америки - это абсурд, который несет в себе серьезные угрозы ее существованию как Нации", - заключили в правительстве боливарианской республики.