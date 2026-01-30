https://ria.ru/20260130/venesuela-2071355780.html
Венесуэла осудила попытки США ограничить торговлю с Кубой
Венесуэла осудила попытки США ограничить торговлю с Кубой
Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает указ правительства США, направленный на введение санкций против стран, которые поддерживают законную
МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает указ правительства США, направленный на введение санкций против стран, которые поддерживают законную торговлю с Кубой, говорится в коммюнике правительства.
"Любые меры, которые ограничивают или обусловливают обмен товарами и услугами, а также свободу государств суверенно определять своих торговых партнеров, являются нарушением международного права и основополагающих принципов, регулирующих глобальную торговлю", - сказано в документе, который опубликовал глава МИД Иван Хиль.
В четверг президент США Дональд Трамп
подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе
, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны
.
В Каракасе
указали, что свободная торговля является краеугольным принципом экономических отношений между независимыми государствами и не должна быть предметом какого-либо принуждения, препятствующего свободному обмену товарами и услугами.
"Венесуэла выражает солидарность с народом Кубы и призывает международное сообщество к коллективным действиям для противодействия гуманитарным последствиям, которые могут возникнуть в результате агрессий подобного рода. Рассматривать Кубу как угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов Америки - это абсурд, который несет в себе серьезные угрозы ее существованию как Нации", - заключили в правительстве боливарианской республики.