Рейтинг@Mail.ru
Парламент Венесуэлы утвердил реформу закона об углеводородах - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 30.01.2026 (обновлено: 01:22 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/venesuela-2071106364.html
Парламент Венесуэлы утвердил реформу закона об углеводородах
Парламент Венесуэлы утвердил реформу закона об углеводородах - РИА Новости, 30.01.2026
Парламент Венесуэлы утвердил реформу закона об углеводородах
Национальная ассамблея Венесуэлы во вторник окончательно утвердила Закон о частичной реформе Органического закона об углеводородах, направленный на модернизацию РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T01:11:00+03:00
2026-01-30T01:22:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
https://ria.ru/20260130/ssha-2071105813.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2071076099.html
https://ria.ru/20260128/ssha-2070846404.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Силия Флорес
Парламент Венесуэлы утвердил реформу закона об углеводородах

Парламент Венесуэлы утвердил закон о частичной реформе закона об углеводородах

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы во вторник окончательно утвердила Закон о частичной реформе Органического закона об углеводородах, направленный на модернизацию регулирования нефтегазовой отрасли страны.
"Национальная ассамблея одобрила Закон о частичной реформе Закона об органических углеводородах, направленный на регулирование всех аспектов разведки, добычи, сбора, транспортировки, хранения, переработки, модернизации, очистки, индустриализации, сбыта, сохранения и комплексного использования углеводородов", - говорится в сообщении на сайте законодательного органа.
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зарегистрированным в США юрлицам разрешили операции с нефтью из Венесуэлы
01:02
Закон был единогласно принят на пленарной сессии по итогам вторых слушаний и основан "на принципах энергетического суверенитета, государственной собственности на месторождения, прогрессивного увеличения нефтяной ренты и защиты окружающей среды".
Текстом реформы, который пока не был официально опубликован, предусмотрено "укрепление национальной отрасли за счет обновления схем участия". В частности, изменение статьи 23 допускает осуществление операций исполнительной властью или через смешанные компании с государственным контролем, а также привлечение частных компаний, зарегистрированных в стране, на основе специальных контрактов с государственными предприятиями.
Закон вводит современные механизмы разрешения споров, включая рассмотрение в компетентных судах или арбитраж, с целью обеспечения правовой определенности и привлечения стратегических инвестиций, а также гарантирует экономико-финансовый баланс проектов в случае регуляторных или налоговых изменений.
В налоговой части реформа устанавливает роялти в размере до 30% и вводит интегрированный налог на углеводороды со ставкой до 15% от валовых доходов. При этом отменяются другие фискальные нагрузки, включая налог на крупные состояния и специальные взносы, "для активизации денежного потока операторов и обеспечения социальной рентабельности венесуэльской нефти".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп: нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле
Вчера, 19:50
Кроме того, документ наделяет профильное министерство полномочиями разрешать компаниям прямую продажу долей в добывающих проектах при условии обеспечения конкурентных цен и внутреннего снабжения страны.
В сообщении ассамблеи отмечается, что принятие реформы происходит в условиях "национального сопротивления" после военного удара США 3 января, в результате которого погибли более 100 человек и были захвачены президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио: США задействуют механизм Минфина для допуска компаний в Венесуэлу
28 января, 19:09
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроСилия Флорес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала