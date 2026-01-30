Рейтинг@Mail.ru
Гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ с "Далласом" - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:14 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/vegas-2071142244.html
Гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ с "Далласом"
Гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ с "Далласом" - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ с "Далласом"
"Даллас Старз" в серии буллитов обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T09:14:00+03:00
2026-01-30T09:14:00+03:00
хоккей
спорт
национальная хоккейная лига (нхл)
даллас старз
вегас голден найтс
киган колесар
мэтт дюшен
иван барбашев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874945672_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_00862aafb0fbf3cc3c290f44719982d4.jpg
https://ria.ru/20260130/khokkey-2071134565.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874945672_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_7f9731700a46c012ce2bffbe7c8f889c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, национальная хоккейная лига (нхл), даллас старз, вегас голден найтс, киган колесар, мэтт дюшен, иван барбашев
Хоккей, Спорт, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Даллас Старз, Вегас Голден Найтс, Киган Колесар, Мэтт Дюшен, Иван Барбашев
Гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ с "Далласом"

"Вегас" проиграл "Далласу" в матче НХЛ, несмотря на гол Барбашева

© Фото : Пресс-служба НХЛРоссийский нападающий "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев
Российский нападающий Вегас Голден Найтс Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Даллас Старз" в серии буллитов обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой гостей со счетом 5:4 (1:0, 3:1, 0:3, 0:0, 1:0). В составе "Далласа" шайбы забросили Мэтт Дюшен (2-я минута), Маврик Бурк (29, 35) и Уайатт Джонстон (37). У "Вегаса" отличились Киган Колесар (25), Райлли Смит (45), Иван Барбашев (54) и Митч Марнер (60). Автором победного буллита стал Джейсон Робертсон, российский нападающий "Голден Найтс" Павел Дорофеев не реализовал свой бросок.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 января 2026 • начало в 06:00
Закончен (Б)
Вегас
4 : 50:1
Даллас
24:07 • Киган Колесар
(Митчелл Марнер)
44:04 • Рейли Смит
(Киган Колесар)
53:54 • Иван Барбашев
(Расмус Андерссон, Марк Стоун)
59:11 • Митчелл Марнер
(Томаш Гертл)
01:37 • Мэтт Дюшен
(Сэм Стил, Джейми Бенн)
28:46 • Маврик Бург
(Роопе Хинц, Джейсон Робертсон)
34:16 • Маврик Бург
(Джейми Бенн, Сэм Стил)
36:43 • Уайтт Джонстон
(Микко Рантанен)
65:01 • Джейсон Робертсон (П)
65:01 • Микко Рантанен (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В активе 30-летнего российского форварда Барбашева 36 очков (13 голов + 23 передачи) в 53 матчах текущего сезона. 25-летний Дорофеев не отметился результативными действиями. Защитник "Далласа" Илья Любушкин пропустил встречу из-за травмы.
"Даллас" (71 очко) занимает третье место в таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Вегас" (64) возглавляет Тихоокеанский дивизион на Западе.
В следующем матче "Даллас" сыграет с "Ютой Маммот" на льду соперника 1 февраля. "Вегас" в этот же день примет "Сиэтл Кракен".
В других матчах игрового дня "Сиэтл" дома обыграл "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1), "Ванкувер Кэнакс" на своем льду одержал победу над "Анахайм Дакс" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Овечкин испортил Америке праздник: вырубил двух соперников и догнал Гретцки
Вчера, 07:35
 
ХоккейСпортНациональная хоккейная лига (НХЛ)Даллас СтарзВегас Голден НайтсКиган КолесарМэтт ДюшенИван Барбашев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала