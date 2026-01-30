Гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ с "Далласом"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Даллас Старз" в серии буллитов обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой гостей со счетом 5:4 (1:0, 3:1, 0:3, 0:0, 1:0). В составе "Далласа" шайбы забросили Мэтт Дюшен (2-я минута), Маврик Бурк (29, 35) и Уайатт Джонстон (37). У "Вегаса" отличились Киган Колесар (25), Райлли Смит (45), Иван Барбашев (54) и Митч Марнер (60). Автором победного буллита стал Джейсон Робертсон, российский нападающий "Голден Найтс" Павел Дорофеев не реализовал свой бросок.
30 января 2026 • начало в 06:00
Закончен (Б)
24:07 • Киган Колесар
44:04 • Рейли Смит
53:54 • Иван Барбашев
(Расмус Андерссон, Марк Стоун)
59:11 • Митчелл Марнер
01:37 • Мэтт Дюшен
28:46 • Маврик Бург
34:16 • Маврик Бург
36:43 • Уайтт Джонстон
65:01 • Джейсон Робертсон (П)
65:01 • Микко Рантанен (П)
В активе 30-летнего российского форварда Барбашева 36 очков (13 голов + 23 передачи) в 53 матчах текущего сезона. 25-летний Дорофеев не отметился результативными действиями. Защитник "Далласа" Илья Любушкин пропустил встречу из-за травмы.
"Даллас" (71 очко) занимает третье место в таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Вегас" (64) возглавляет Тихоокеанский дивизион на Западе.
В следующем матче "Даллас" сыграет с "Ютой Маммот" на льду соперника 1 февраля. "Вегас" в этот же день примет "Сиэтл Кракен".
В других матчах игрового дня "Сиэтл" дома обыграл "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1), "Ванкувер Кэнакс" на своем льду одержал победу над "Анахайм Дакс" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).