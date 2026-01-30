Рейтинг@Mail.ru
Аналитики рассказали, стоит ли покупать валюту к весенним праздникам
01:51 30.01.2026
Аналитики рассказали, стоит ли покупать валюту к весенним праздникам
Аналитики рассказали, стоит ли покупать валюту к весенним праздникам
Курс доллара к весне может повыситься в район 80 рублей на фоне ряда факторов, поэтому сейчас уже имеет смысл покупать валюту тем, кто собирается в зарубежную... РИА Новости, 30.01.2026
экономика
россия
валерий вайсберг
наталья мильчакова
московская биржа
цифра брокер
россия
2026
экономика, россия, валерий вайсберг, наталья мильчакова, московская биржа, цифра брокер
Экономика, Россия, Валерий Вайсберг, Наталья Мильчакова, Московская биржа, Цифра брокер
Аналитики рассказали, стоит ли покупать валюту к весенним праздникам

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс доллара к весне может повыситься в район 80 рублей на фоне ряда факторов, поэтому сейчас уже имеет смысл покупать валюту тем, кто собирается в зарубежную поездку в весенние праздники, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ с начала 2026 года краткосрочно подрастал: от уровня закрытия прошлого года в 78,23 рубля до 78,85 рубля. Однако затем он преимущественно снижается и уже падал (по состоянию на 24 января) до 75,92 рубля – минимума с весны 2023 года (-2,95% относительно уровня закрытия 2025-го).
В первую очередь, ослаблению рубля в ближайшие месяцы будет способствовать фундаментальный фактор – цены на российскую нефть, которые держатся низкими с ноября 2025 года, полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".
"Кроме того, высокая доля расчетов в рублях во внешней торговле снижает предложение валюты внутри страны, что может сделать ее дороже. Против рубля будет также играть ожидаемое продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ, которое поддержит сезонный рост спроса на валюту в преддверии периода отпусков", - добавляет он.
Тренды во внешней торговле выглядят тревожно для рубля, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Самая актуальная статистика (за ноябрь) показывает сокращение месячного торгового профицита почти в два раза. Накопленным итогом с января по ноябрь сальдо торгового баланса сложилось на 13% ниже год к году", - говорит он.
Наконец, последовательный рост юаневых ставок в начавшемся году (о нем сигнализирует повышение индикатора RUSFARCNY на Мосбирже) говорит о постепенном исчерпании профицита валютной ликвидности, которая наряду с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ защищала нацвалюту РФ от заметного ослабления, несмотря на снижение цен на нефть, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
Поэтому в ближайшее время, по его словам, мы можем увидеть формирование новой тенденции к снижению курса российской валюты, однако она не будет развиваться быстро благодаря значительным объемам продажи валюты из Фонда национального благосостояния. "К началу весны курс может закрепиться вблизи отметки 80 рублей за доллар. Поэтому те, кому весной будет нужна валюта, уже могут начинать аккуратные покупки", - добавляет Вайсберг.
Курс доллара в апреле-мае может подняться до 80-90 рублей, оценивает Евстифеев из банка "Зенит". "Поэтому текущие уровни обменных курсов рубля выглядят привлекательно для покупки валюты с прицелом на среднесрочную перспективу", - добавляет он. В марте курс доллара сложится вблизи 80 рублей, ожидает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Тем, у кого есть реальная потребность в валюте, например, для поездок, имеет смысл запасать ее прямо сейчас, также считает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".
Доллар выгоден для среднесрочной и долгосрочной покупки при курсе ниже 80 рублей, то есть уже сегодня, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Так что запасаться валютой, кому это необходимо, например, для путешествий, можно уже сейчас. Но накопить деньги для путешествий можно и в рублях, пока процентные ставки по вкладам и накопительным счетам всё ещё остаются высокими", - заключает она.
ЭкономикаРоссияВалерий ВайсбергНаталья МильчаковаМосковская биржаЦифра брокер
 
 
