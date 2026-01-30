https://ria.ru/20260130/usoltsevy-2071219250.html
СК рассказал о благоприятной погоде для поисков семьи Усольцевых
2026-01-30T13:33:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
красноярский край
россия
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 30 янв - РИА Новости. Спасатели выехали на место поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых зимой, потому что установилась благоприятная погода, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых. В региональном СК
РИА Новости рассказали, что поиски возобновлены по поручению следователя.
"В связи с благоприятной погодой было решено совершить выезд на место поисков в рамках расследования уголовного дела о пропаже семьи. Это плановые мероприятия", - сказал собеседник.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В соцсетях и СМИ обсуждаются разные версии случившегося, в том числе возможность того, туристы сами скрылись в тайге.
МВД по Красноярскому краю
2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.