СК рассказал о благоприятной погоде для поисков семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 30 янв - РИА Новости. Спасатели выехали на место поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых зимой, потому что установилась благоприятная погода, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

В пятницу краевые спасатели сообщили, что начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых. В региональном СК РИА Новости рассказали, что поиски возобновлены по поручению следователя.

"В связи с благоприятной погодой было решено совершить выезд на место поисков в рамках расследования уголовного дела о пропаже семьи. Это плановые мероприятия", - сказал собеседник.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В соцсетях и СМИ обсуждаются разные версии случившегося, в том числе возможность того, туристы сами скрылись в тайге.

МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.