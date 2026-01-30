В "ПримПоиск" рассказали, где разумнее всего искать Усольцевых

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Возобновленные 30 января поиски семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, могут быть оправданы, если спасатели будут искать их в зимовьях и лесных домах, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.

"(Сейчас) можно найти передвигающегося человека, либо свежие следы. Либо если, к примеру, будет отрабатываться версия, что они в каких-то лесных домах, в хижинах каких-то, то тогда вполне вероятно. А так сейчас, конечно же, искать после снега очень сложно", - отметила Вульферт.