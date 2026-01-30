https://ria.ru/20260130/usoltsevy-2071195089.html
В "ПримПоиск" рассказали, где разумнее всего искать Усольцевых
В "ПримПоиск" рассказали, где разумнее всего искать Усольцевых
В "ПримПоиск" рассказали, где разумнее всего искать Усольцевых
Возобновленные 30 января поиски семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, могут быть оправданы, если спасатели будут искать их в зимовьях и лесных домах, РИА Новости, 30.01.2026
В "ПримПоиск" рассказали, где разумнее всего искать Усольцевых
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Возобновленные 30 января поиски семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, могут быть оправданы, если спасатели будут искать их в зимовьях и лесных домах, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Вульферт ранее рассказала РИА Новости, что так как в Красноярском крае
сейчас много снега, поиски могут быть малоэффективными: найти какие-то следы либо погибшего человека под слоем снега сложно.
"(Сейчас) можно найти передвигающегося человека, либо свежие следы. Либо если, к примеру, будет отрабатываться версия, что они в каких-то лесных домах, в хижинах каких-то, то тогда вполне вероятно. А так сейчас, конечно же, искать после снега очень сложно", - отметила Вульферт.
МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.