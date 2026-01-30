https://ria.ru/20260130/usoltsevy-2071163736.html
Эксперт оценила шансы найти Усольцевых
Эксперт оценила шансы найти Усольцевых - РИА Новости, 30.01.2026
Эксперт оценила шансы найти Усольцевых
Возобновлять поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых будет эффективнее после того, как в тайге сойдет снежный покров, рассказала РИА Новости
2026-01-30T10:49:00+03:00
2026-01-30T10:49:00+03:00
2026-01-30T10:49:00+03:00
красноярский край
россия
происшествия
красноярский край
россия
Эксперт оценила шансы найти Усольцевых
Вульферт: поиски семьи Усольцевых будут эффективнее после схода снега
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Возобновлять поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых будет эффективнее после того, как в тайге сойдет снежный покров, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.
"Так как там снега больше, чем у нас в Приморье, думаю, это безэффективно. Найти какие-то следы уже тогда было сложно. Все равно надо ждать, когда снег сойдет. Потому что сейчас найти что-то очень сложно - следы какие-то или, предположим, если (погибший) человек, то его прикрыло снегом", - сказала собеседница.
МВД по Красноярскому краю
2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.