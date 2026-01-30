Рейтинг@Mail.ru
Поисковики назвали наиболее вероятную причину пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 30.01.2026 (обновлено: 08:55 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/usoltsevy-2071138020.html
Поисковики назвали наиболее вероятную причину пропажи семьи Усольцевых
Поисковики назвали наиболее вероятную причину пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 30.01.2026
Поисковики назвали наиболее вероятную причину пропажи семьи Усольцевых
В истории с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае наиболее вероятна версия о несчастном случае, рассказала РИА Новости руководитель и координатор... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T08:27:00+03:00
2026-01-30T08:55:00+03:00
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_38:0:2470:1368_1920x0_80_0_0_fbd256eaf54a06c40f2f033b23f5894d.jpg
https://ria.ru/20260129/usoltsevy-2070844157.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_342:0:2166:1368_1920x0_80_0_0_1039ca12737ae6e05ad361169667bdf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Поисковики назвали наиболее вероятную причину пропажи семьи Усольцевых

Поисковики считают причиной пропажи семьи Усольцевых несчастный случай

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — РИА Новости. В истории с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае наиболее вероятна версия о несчастном случае, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
«

"Там условия очень сложные. В Приморье есть примерно такие же территории, где в горах люди пропадают. А горы — это очень сложно, там можно пойти в прекрасную погоду, но она за несколько часов может так измениться, что ты даже не ожидал. И прогнозов погоды таких нет, как для населенных пунктов. Там может быть и туман, и все что угодно. Поэтому мы склоняемся к тому, что, возможно, с людьми произошел несчастный случай", — сказала она.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября: двое взрослых и пятилетняя девочка отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело, приоритетной остается версия о несчастном случае. Сегодня стало известно, что по поручению следствия поиски возобновились.
Активные поиски завершились 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач — этим занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Новый поворот в деле Усольцевых: сын сделал неожиданное заявление
29 января, 18:52
 
Красноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала