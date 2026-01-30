https://ria.ru/20260130/usoltsevy-2071138020.html
Поисковики назвали наиболее вероятную причину пропажи семьи Усольцевых
В истории с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае наиболее вероятна версия о несчастном случае, рассказала РИА Новости руководитель и координатор...
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — РИА Новости. В истории с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае наиболее вероятна версия о несчастном случае, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
«
"Там условия очень сложные. В Приморье есть примерно такие же территории, где в горах люди пропадают. А горы — это очень сложно, там можно пойти в прекрасную погоду, но она за несколько часов может так измениться, что ты даже не ожидал. И прогнозов погоды таких нет, как для населенных пунктов. Там может быть и туман, и все что угодно. Поэтому мы склоняемся к тому, что, возможно, с людьми произошел несчастный случай", — сказала она.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября: двое взрослых и пятилетняя девочка отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело, приоритетной остается версия о несчастном случае. Сегодня стало известно, что по поручению следствия поиски возобновились.
Активные поиски завершились 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач — этим занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.