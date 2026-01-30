Рейтинг@Mail.ru
На Урале вынесли приговор экс-полицейскому по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.01.2026
10:06 30.01.2026
На Урале вынесли приговор экс-полицейскому по делу о мошенничестве
На Урале вынесли приговор экс-полицейскому по делу о мошенничестве
происшествия, россия, челябинская область
Происшествия, Россия, Челябинская область
На Урале вынесли приговор экс-полицейскому по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Мария Девахина | Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости. Суд назначил 3 года колонии общего режима экс-сотруднику ГУМВД России по Челябинской области, обвиняемому в мошенничестве на 3,5 миллиона рублей, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщало ведомство, замначальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Челябинской области в 2024 году обманом получил от знакомого 3,5 миллиона рублей за содействие в решении гражданско-правового спора, при котором жалоба, поданная в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, будет удовлетворена, а решения нижестоящих судов отменены. Но фигурант знал, что фактически не имеет реальной возможности выполнить обещанное.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Впоследствии уволенный полицейский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Также он лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных органах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях сроком на 2 года, отмечает СУСК.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по региону.
Происшествия Россия Челябинская область
 
 
