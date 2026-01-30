На новом заседании МАГАТЭ не приняли практических решений, заявил Ульянов

Он уточнил, что шкала состоит из семи уровней: седьмой - самый опасный, ниже - менее серьезные. С первого по четвертый - это инциденты, выше - уже аварии. "А прекращение внешнего энергоснабжения вообще квалифицируется просто как отклонение от нормы, то есть даже ниже шкалы. Это совсем другой уровень риска. Поэтому да, неудобные моменты они просто обходят. Если не согласны - должны аргументировать, но им, по сути, нечего ответить", - заключил Ульянов.