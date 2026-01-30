Рейтинг@Mail.ru
Положение дел на ЗАЭС остается под контролем, заявил Ульянов - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/ulyanov-2071331426.html
Положение дел на ЗАЭС остается под контролем, заявил Ульянов
Положение дел на ЗАЭС остается под контролем, заявил Ульянов - РИА Новости, 30.01.2026
Положение дел на ЗАЭС остается под контролем, заявил Ульянов
Положение дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается под надежным контролем, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:32:00+03:00
2026-01-30T19:32:00+03:00
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_0:65:3072:1792_1920x0_80_0_0_7ab7885e76655ae9d59d96071bdbcd0a.jpg
https://ria.ru/20260130/peskov-2071208371.html
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_20a631838024d4ee9eec1167e295fa9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вена, михаил ульянов (дипломат)
Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат)
Положение дел на ЗАЭС остается под контролем, заявил Ульянов

Ульянов: положение дел на Запорожской АЭС остается под надежным контролем

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Положение дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается под надежным контролем, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат напомнил, что станция находится почти на линии боевого соприкосновения, и на прилегающие к объекту районы постоянно происходят нападения - на промышленную площадку ЗАЭС, на Энергодар.
«
"Это нельзя назвать нормальным, но в то же время ничего катастрофического на сегодняшний день не происходит. Там работают опытные люди, которые хорошо знают, как действовать в той или иной ситуации. И положение дел остается под надежным контролем, как я понимаю", - сказал постпред РФ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил Песков
Вчера, 13:03
 
РоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала