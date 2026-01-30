Положение дел на ЗАЭС остается под контролем, заявил Ульянов

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Положение дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается под надежным контролем, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат напомнил, что станция находится почти на линии боевого соприкосновения, и на прилегающие к объекту районы постоянно происходят нападения - на промышленную площадку ЗАЭС, на Энергодар.