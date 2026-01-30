Запад проигнорировал атаки ВСУ на российские АЭС, заявил Ульянов

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Запад проигнорировал факты попыток атак и атаки ВСУ на Смоленскую, Курскую и Нововоронежскую АЭС в 2025 году, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.