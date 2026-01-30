Рейтинг@Mail.ru
Запад проигнорировал атаки ВСУ на российские АЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 30.01.2026 (обновлено: 22:36 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/ulyanov-2071296533.html
Запад проигнорировал атаки ВСУ на российские АЭС, заявил Ульянов
Запад проигнорировал атаки ВСУ на российские АЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 30.01.2026
Запад проигнорировал атаки ВСУ на российские АЭС, заявил Ульянов
Запад проигнорировал факты попыток атак и атаки ВСУ на Смоленскую, Курскую и Нововоронежскую АЭС в 2025 году, заявил постоянный представитель России при... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:55:00+03:00
2026-01-30T22:36:00+03:00
вооруженные силы украины
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
алексей лихачев
нововоронежская аэс
смоленская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002917543_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e58739524b29d9a0f628eca646d6d214.jpg
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070119302.html
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002917543_35:0:1174:854_1920x0_80_0_0_b63bf9f0069bf1411d2b1d3d54caa979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), алексей лихачев, нововоронежская аэс, смоленская аэс
Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Алексей Лихачев, Нововоронежская АЭС, Смоленская АЭС
Запад проигнорировал атаки ВСУ на российские АЭС, заявил Ульянов

Ульянов: Запад проигнорировал атаки ВСУ на российские АЭС в 2025 году

© Фото : Росэнергоатом/TelegramКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Росэнергоатом/Telegram
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Запад проигнорировал факты попыток атак и атаки ВСУ на Смоленскую, Курскую и Нововоронежскую АЭС в 2025 году, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Следует особо отметить, что во второй половине 2025 года вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать энергоблоки Смоленской АЭС. Две атаки были предприняты против Курской АЭС. Дважды – в ночь с 6 на 7 октября и в ночь на 13 ноября 2025 года – украинская сторона совершила нападения с помощью беспилотников на Нововоронежскую АЭС. Примечательно, что западные страны все эти факты проигнорировали", - заявил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
В ноябре глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что около восьми дронов ВСУ были направлены в сторону Нововоронежской АЭС, все они были обезврежены, однако ряд обломков повредил общее распределительное устройство. В целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и переведены на мощность менее 50%. По словам Лихачева, последствия атаки были устранены очень быстро и профессионально.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, пишет Axios
25 января, 00:05
 
Вооруженные силы УкраиныВ миреРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Алексей ЛихачевНововоронежская АЭССмоленская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала