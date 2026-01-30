Ульянов прокомментировал ситуацию с энергоснабжением на Запорожской АЭС

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Ситуаций, подобных месячной потере внешнего питания на Запорожской АЭС (ЗАЭС), на украинских станциях даже близко не было, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.