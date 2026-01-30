Ульянов прокомментировал ситуацию с энергоснабжением на Запорожской АЭС

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Ситуаций, подобных месячной потере внешнего питания на Запорожской АЭС (ЗАЭС), на украинских станциях даже близко не было, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов. По словам Ульянова, западные европейцы попытались создать впечатление, будто удары по украинской энергетической инфраструктуре ведут к перебоям с энергоснабжением на атомных электростанциях, а это якобы чревато ядерными инцидентами, вплоть до ядерной катастрофы. Постпред РФ указал, что ничего катастрофического на украинских атомных электростанциях не происходит.
"Самое главное, что там не происходят ситуации, которые имели место на Запорожской АЭС, когда целый месяц станция оставалась без внешнего энергоснабжения. На украинских станциях даже близко ничего подобного не было", - сказал Ульянов по итогам заседания.
Подача электроэнергии по ключевой резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" была возобновлена 19 января на Запорожской АЭС. Линия была отключена 2 января, ремонт начался 18 января благодаря достигнутым договоренностям о временном прекращении огня. Энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям - "Ферросплавная-1" и "Днепровская".