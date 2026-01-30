Попытка надавить на Россию через МАГАТЭ провалилась, заявил Ульянов

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Попытка надавить на Россию через созыв Совета управляющих МАГАТЭ в пятницу провалилась, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"У американцев есть выражение nobody is perfect - никто не идеален. Для нас это, конечно, показатель того, что западные страны, составляющие в совете арифметическое большинство, слишком политически ангажированы, пытаются зарабатывать пропагандистские очки там, где лучше этого не делать. Но что, из-за этого отказываться от работы МАГАТЭ, которая была создана в том числе СССР? Нет, конечно. Это жизнь. Разные точки зрения, разные подходы. Я бы это все не драматизировал. Самое главное, что очередная попытка на нас надавить провалилась", - сказал он.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов. Постпред РФ пояснил, что созыв внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами.
