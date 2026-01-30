Рейтинг@Mail.ru
19:37 30.01.2026
Попытка надавить на Россию через МАГАТЭ провалилась, заявил Ульянов
2026-01-30T19:37:00+03:00
2026-01-30T19:37:00+03:00
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
россия
вена
в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Попытка надавить на Россию через МАГАТЭ провалилась, заявил Ульянов

Михаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : МИД РФ
Михаил Ульянов . Архивное фото
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Попытка надавить на Россию через созыв Совета управляющих МАГАТЭ в пятницу провалилась, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"У американцев есть выражение nobody is perfect - никто не идеален. Для нас это, конечно, показатель того, что западные страны, составляющие в совете арифметическое большинство, слишком политически ангажированы, пытаются зарабатывать пропагандистские очки там, где лучше этого не делать. Но что, из-за этого отказываться от работы МАГАТЭ, которая была создана в том числе СССР? Нет, конечно. Это жизнь. Разные точки зрения, разные подходы. Я бы это все не драматизировал. Самое главное, что очередная попытка на нас надавить провалилась", - сказал он.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов. Постпред РФ пояснил, что созыв внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами.
В миреРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
