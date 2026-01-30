https://ria.ru/20260130/ukrainets-2071343316.html
Силовики: украинца, ударившего ножом военкома, могут отправить на фронт
Силовики: украинца, ударившего ножом военкома, могут отправить на фронт - РИА Новости, 30.01.2026
Силовики: украинца, ударившего ножом военкома, могут отправить на фронт
Украинца, ударившего ножом в шею сотрудника военкомата при попытке принудительной мобилизации, все равно могут отправить на фронт, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:03:00+03:00
2026-01-30T21:03:00+03:00
2026-01-30T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
умань
черкасская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20250911/ukraina-2041283807.html
украина
умань
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, умань, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Умань, Черкасская область
Силовики: украинца, ударившего ножом военкома, могут отправить на фронт
Ударившего сотрудника ТЦК ножом в шею украинца могут все равно мобилизовать
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинца, ударившего ножом в шею сотрудника военкомата при попытке принудительной мобилизации, все равно могут отправить на фронт, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В четверг житель Украины
в городе Умани Черкасской области
ударил ножом в шею сотрудника военкомата. Раненый выжил и был доставлен в больницу, нападавший задержан на месте и передан правоохранительным органам.
"Этим поступком он, возможно, спас себя от отправки на верную смерть. Безусловно, киевский режим может найти способ отправки нападавшего на фронт, но для этого нужно будет время", - сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.