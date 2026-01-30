Силовики: украинца, ударившего ножом военкома, могут отправить на фронт

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинца, ударившего ножом в шею сотрудника военкомата при попытке принудительной мобилизации, все равно могут отправить на фронт, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Этим поступком он, возможно, спас себя от отправки на верную смерть. Безусловно, киевский режим может найти способ отправки нападавшего на фронт, но для этого нужно будет время", - сказал собеседник агентства.