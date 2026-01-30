Рейтинг@Mail.ru
Пенсионеры-переселенцы на Украине массово лишились положенных выплат - РИА Новости, 30.01.2026
23:32 30.01.2026
Пенсионеры-переселенцы на Украине массово лишились положенных выплат
Пенсионеры-переселенцы на Украине массово лишились положенных выплат - РИА Новости, 30.01.2026
Пенсионеры-переселенцы на Украине массово лишились положенных выплат
Пенсионеры-переселенцы, которых на Украине более 1,3 миллиона человек, массово лишились своих законных выплат в январе из-за бюрократии, заявил уполномоченный... РИА Новости, 30.01.2026
украина
в мире, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
Пенсионеры-переселенцы на Украине массово лишились положенных выплат

Лубинец: пенсионеры-переселенцы на Украине массово лишились положенных выплат

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Пенсионеры-переселенцы, которых на Украине более 1,3 миллиона человек, массово лишились своих законных выплат в январе из-за бюрократии, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Пенсионеры-временно перемещенные лица, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе. Год начался с многочисленных обращений граждан о прекращении выплаты пенсий органами пенсионного фонда Украины. Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
На Украине вбивают молотком идеалы бандеровщины и русофобии, заявил Миронов
Вчера, 23:30
На Украине вбивают молотком идеалы бандеровщины и русофобии, заявил Миронов
Вчера, 23:30
По его словам, пенсионный фонд не предупредил заранее о необходимости прохождения такого подтверждения. К тому же, это нужно было сделать через веб-портал пенсионного фонда, используя электронную подпись, которой большинство не умеют пользоваться.
"Государство не довело до людей понятную информацию, что им нужно пройти дополнительную идентификацию и подтверждение. Тысячи пенсионеров оказались в такой же ситуации: люди узнали о новых требованиях уже тогда, когда пенсионные выплаты просто не поступили на счет. В результате — очереди, паника и фактически парализованная работа органов пенсионного фонда", - отметил Лубинец.
По его словам, обязанность государства проверять информацию переложили на самих пенсионеров, таким образом поставив права миллионов граждан под угрозу "из-за непутевой бюрократической процедуры и проваленной информационной работы".
"Обратился к правительству с требованием не усложнять людям жизнь, а упростить процедуру: продлить сроки подтверждения, нормально проинформировать всех пенсионеров и использовать уже имеющиеся государственные реестры вместо того, чтобы гонять людей по новым кругам верификации", - добавил Лубинец.
За ВСУ воюют в основном 40-50-летние украинцы, сообщают силовики
Вчера, 21:13
За ВСУ воюют в основном 40-50-летние украинцы, сообщают силовики
Вчера, 21:13
 
В миреУкраинаДмитрий ЛубинецВерховная Рада Украины
 
 
