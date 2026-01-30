Рейтинг@Mail.ru
Перебои в энергоснабжении на Украине не опасны для АЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 30.01.2026 (обновлено: 20:19 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/ukraina-2071332028.html
Перебои в энергоснабжении на Украине не опасны для АЭС, заявил Ульянов
Перебои в энергоснабжении на Украине не опасны для АЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 30.01.2026
Перебои в энергоснабжении на Украине не опасны для АЭС, заявил Ульянов
Запад пытается представить перебои энергоснабжения на Украине как угрозу ядерной катастрофы, однако реальных рисков для АЭС нет, заявил журналистам постоянный... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:35:00+03:00
2026-01-30T20:19:00+03:00
в мире
украина
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:377:2730:1913_1920x0_80_0_0_d35f7e4125f5206ae609a99565f67bf1.jpg
https://ria.ru/20260130/ulyanov-2071331426.html
украина
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e0969267c60ecf85e0e3495681b79d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Украина, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Перебои в энергоснабжении на Украине не опасны для АЭС, заявил Ульянов

Ульянов: перебои в энергоснабжении на Украине не грозят ядерной катастрофой

© РИА Новости / Маргарита КостивМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Маргарита Костив
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 30 янв — РИА Новости. Запад пытается представить перебои энергоснабжения на Украине как угрозу ядерной катастрофы, однако реальных рисков для АЭС нет, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов.
"Главное, что пытались сделать западные европейцы, это создать впечатление, будто удары по украинской энергетической инфраструктуре ведут к перебоям с энергоснабжением на атомных электростанциях, а это, в свою очередь, чревато ядерными инцидентами — вплоть до ядерной катастрофы. Некоторые из выступавших использовали яркие термины и рисовали катастрофические ситуации. На самом деле ничего катастрофического на украинских атомных электростанциях не происходит", — сказал Ульянов по итогам заседания.
Он добавил, что временами бывают незначительные перерывы в энергоснабжении. "Опытные украинские атомщики с этим справляются довольно легко", — заключил дипломат.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Положение дел на ЗАЭС остается под контролем, заявил Ульянов
Вчера, 19:32
 
В миреУкраинаРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала