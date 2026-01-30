Перебои в энергоснабжении на Украине не опасны для АЭС, заявил Ульянов

ВЕНА, 30 янв — РИА Новости. Запад пытается представить перебои энергоснабжения на Украине как угрозу ядерной катастрофы, однако реальных рисков для АЭС нет, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.