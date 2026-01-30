Рейтинг@Mail.ru
Со стен национального музея истории Украины убрали русскоязычные надписи
16:47 30.01.2026 (обновлено: 19:07 30.01.2026)
Со стен национального музея истории Украины убрали русскоязычные надписи
Со стен национального музея истории Украины убрали русскоязычные надписи
Русскоязычные надписи демонтировали со стен скульптурной галереи национального музея истории Украины во Второй мировой войне, сообщает украинское министерство...
в мире, украина, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров
Со стен национального музея истории Украины убрали русскоязычные надписи

На Украине демонтировали русскоязычные надписи со стен национального музея

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Русскоязычные надписи демонтировали со стен скульптурной галереи национального музея истории Украины во Второй мировой войне, сообщает украинское министерство культуры.
"Со скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне демонтировали русскоязычные надписи, которые остались с советского периода", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
На фотографиях, которые были сделаны представителями музея и министерства перед демонтажом, видны надписи: "Их подвиги будут жить вечно", "Их имена бессмертны".
В минкультуры подчеркнули, что музей "постепенно отказывается от советских интерпретаций и предлагает украинский, критический взгляд" на события войны. Материал теперь подается "с учетом современного контекста и реалий Украины".
В последнее время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Южноукраинске запретили русскоязычный культурный продукт
22 января, 23:24
 
