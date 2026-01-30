Со стен национального музея истории Украины убрали русскоязычные надписи

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Русскоязычные надписи демонтировали со стен скульптурной галереи национального музея истории Украины во Второй мировой войне, сообщает украинское министерство культуры.

"Со скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне демонтировали русскоязычные надписи, которые остались с советского периода", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

На фотографиях, которые были сделаны представителями музея и министерства перед демонтажом, видны надписи: "Их подвиги будут жить вечно", "Их имена бессмертны".

В минкультуры подчеркнули, что музей "постепенно отказывается от советских интерпретаций и предлагает украинский, критический взгляд" на события войны. Материал теперь подается "с учетом современного контекста и реалий Украины".