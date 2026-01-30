Суд на Украине избрал меру пресечения экс-главе погранслужбы в виде залога

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен (233,26 тысячи долларов) бывшему главе госпогранслужбы Сергею Дейнеко, подозреваемому во взяточничестве, сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

« "ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к бывшему председателю Государственной пограничной службы Украины меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.

По информации ведомства, еще одному фигуранту дела - начальнику отдела пункта пропуска госпогранслужбы – назначен залог в размере двух миллионов гривен (46,6 тысячи долларов).