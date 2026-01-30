Рейтинг@Mail.ru
30.01.2026

Суд на Украине избрал меру пресечения экс-главе погранслужбы в виде залога
15:57 30.01.2026
Суд на Украине избрал меру пресечения экс-главе погранслужбы в виде залога
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен (233,26 тысячи долларов) бывшему главе... РИА Новости, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен (233,26 тысячи долларов) бывшему главе госпогранслужбы Сергею Дейнеко, подозреваемому во взяточничестве, сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
"ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к бывшему председателю Государственной пограничной службы Украины меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
По информации ведомства, еще одному фигуранту дела - начальнику отдела пункта пропуска госпогранслужбы – назначен залог в размере двух миллионов гривен (46,6 тысячи долларов).
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 января сообщило, что разоблачило трех топ-чиновников госпогранслужбы, в том числе бывшего главу ведомства Дейнеко, их подозревают в получении взяток за незаконную переправку сигарет в ЕС. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что обыски также проводятся и у временно исполняющего обязанности главы госпогранслужбы Валерия Вавринюка.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов и заочно осужден
На Украине суд избрал меру пресечения депутату Рады Киселю
30 декабря 2025
