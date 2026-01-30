Глава генштаба Румынии выступил за обсуждение урегулирования на Украине

Говоря о потенциальных угрозах для своей страны, румынский военачальник подчеркнул, что основную из них он видит в изменении общественных настроений по поводу роста военных расходов. Влад также сообщил об изменениях в законодательстве, касающихся подготовки резервистов. "Если говорить о моём желании, я бы хотел иметь возможность подготовить 500 тысяч человек - не за один год, а поэтапно, в зависимости от ресурсов и возможностей армии", - добавил глава румынского генштаба.