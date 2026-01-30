Рейтинг@Mail.ru
Глава генштаба Румынии выступил за обсуждение урегулирования на Украине
15:48 30.01.2026
Глава генштаба Румынии выступил за обсуждение урегулирования на Украине
Глава генштаба Румынии выступил за обсуждение урегулирования на Украине - РИА Новости, 30.01.2026
Глава генштаба Румынии выступил за обсуждение урегулирования на Украине
Глава генерального штаба вооружённых сил Румынии Георгицэ Влад заявил, что выступает за продвижение мирных обсуждений по урегулированию конфликта на Украине, и... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
украина
сша
киев
вооруженные силы украины
румыния
украина
сша
киев
румыния
в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы украины, румыния
В мире, Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Румыния
Глава генштаба Румынии выступил за обсуждение урегулирования на Украине

Глава генштаба Румынии Влад выступил за обсуждение урегулирования на Украине

Флаг Румынии на автомобиле. Архивное фото
КИШИНЁВ, 30 янв – РИА Новости. Глава генерального штаба вооружённых сил Румынии Георгицэ Влад заявил, что выступает за продвижение мирных обсуждений по урегулированию конфликта на Украине, и призвал искать решения, способные снизить риски для региона.
Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киеву, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине и о сокращении численности ВСУ до 800 тысяч человек.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп ответил на вопрос о готовности России к урегулированию на Украине
Вчера, 03:32
"Ситуация вокруг Украины остаётся крайне опасной и требует поиска решений, способных снизить риски дальнейшей эскалации. Я хотел бы прогресса в мирных обсуждениях этого конфликта", – сказал Влад в интервью телеканалу TVR.
Говоря о потенциальных угрозах для своей страны, румынский военачальник подчеркнул, что основную из них он видит в изменении общественных настроений по поводу роста военных расходов. Влад также сообщил об изменениях в законодательстве, касающихся подготовки резервистов. "Если говорить о моём желании, я бы хотел иметь возможность подготовить 500 тысяч человек - не за один год, а поэтапно, в зависимости от ресурсов и возможностей армии", - добавил глава румынского генштаба.
На фоне конфликта на Украине в странах Восточной Европы продолжаются дискуссии о приоритетах военной политики, военных расходах и возможных сценариях урегулирования. Ранее западные СМИ сообщали о консультациях между странами Европейского союза и США по вопросам долгосрочных гарантий безопасности Киеву. В Москве неоднократно заявляли, что дальнейшее затягивание конфликта не способствует его урегулированию и подчёркивали необходимость перехода к переговорному процессу.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, пишут СМИ
29 января, 21:29
 
