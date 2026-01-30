Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление о начале нового конфликта - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 30.01.2026 (обновлено: 08:07 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/ukraina-2071136120.html
На Западе сделали заявление о начале нового конфликта
На Западе сделали заявление о начале нового конфликта - РИА Новости, 30.01.2026
На Западе сделали заявление о начале нового конфликта
Из-за Украины постоянно повышается риск возникновения нового конфликта, заявил четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в эфире... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T07:58:00+03:00
2026-01-30T08:07:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aecbd451e46c44de069ec87d3b1f6bf5.jpg
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070638675.html
https://ria.ru/20260127/es-2070411627.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a75cdc41829f7a0c4bc96015ff92713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Германия, Евросоюз, Мирный план США по Украине
На Западе сделали заявление о начале нового конфликта

Генерал Куят: из-за Украины постоянно возрастает риск начала нового конфликта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Из-за Украины постоянно повышается риск возникновения нового конфликта, заявил четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в эфире YouTube-канала.
"Риск, что из конфликта на территории Украины может возникнуть война из-за Украины, очень велик. И в последнее время это риск постоянно возрастает", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00
При этом генерал призвал выбрать путь к общеевропейской безопасности, который еще раньше предлагала Россия.
"И нужно просто добавить, единственная европейская держава, которая уже много лет говорит, что нам нужна общеевропейская система безопасности, это, собственно, Россия. И русские говорят об этом и сейчас — о том, что нужна общеевропейская договоренность. <…> Говорят, что что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты", — сообщил Куят.онтингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Ранее в МИД не раз заявляли об открытости к России к диалогу с Западом, но на равноправной основе, при этом тот должен отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной
27 января, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаГерманияЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала