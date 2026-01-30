https://ria.ru/20260130/ukraina-2071136120.html
На Западе сделали заявление о начале нового конфликта
На Западе сделали заявление о начале нового конфликта - РИА Новости, 30.01.2026
На Западе сделали заявление о начале нового конфликта
Из-за Украины постоянно повышается риск возникновения нового конфликта, заявил четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят
На Западе сделали заявление о начале нового конфликта
Генерал Куят: из-за Украины постоянно возрастает риск начала нового конфликта
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Из-за Украины постоянно повышается риск возникновения нового конфликта, заявил
четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в эфире YouTube-канала.
"Риск, что из конфликта на территории Украины может возникнуть война из-за Украины, очень велик. И в последнее время это риск постоянно возрастает", — отметил он.
При этом генерал призвал выбрать путь к общеевропейской безопасности, который еще раньше предлагала Россия.
"И нужно просто добавить, единственная европейская держава, которая уже много лет говорит, что нам нужна общеевропейская система безопасности, это, собственно, Россия. И русские говорят об этом и сейчас — о том, что нужна общеевропейская договоренность. <…> Говорят, что что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты", — сообщил Куят.онтингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Ранее в МИД не раз заявляли об открытости к России к диалогу с Западом, но на равноправной основе, при этом тот должен отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.