На Западе сделали заявление о начале нового конфликта

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Из-за Украины постоянно повышается риск возникновения нового конфликта, Из-за Украины постоянно повышается риск возникновения нового конфликта, заявил четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в эфире YouTube-канала.

"Риск, что из конфликта на территории Украины может возникнуть война из-за Украины, очень велик. И в последнее время это риск постоянно возрастает", — отметил он.

При этом генерал призвал выбрать путь к общеевропейской безопасности, который еще раньше предлагала Россия.

"И нужно просто добавить, единственная европейская держава, которая уже много лет говорит, что нам нужна общеевропейская система безопасности, это, собственно, Россия. И русские говорят об этом и сейчас — о том, что нужна общеевропейская договоренность. <…> Говорят, что что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты", — сообщил Куят.