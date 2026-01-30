https://ria.ru/20260130/ukraina-2071132321.html
Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область заградотряды
Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область заградотряды - РИА Новости, 30.01.2026
Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область заградотряды
Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область заградотряды из Львова, пытаясь остановить массовое дезертирство, сообщили РИА Новости в российских силовых РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
львов
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
львов
2026
Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область заградотряды
РИА Новости: ВСУ хотят пресечь дезертирство в Харьковской области