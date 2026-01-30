МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область заградотряды из Львова, пытаясь остановить массовое дезертирство, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он отметил, что, в частности, туда был переброшен 17-й центр специального назначения главного управления военной службы правопорядка ВСУ.