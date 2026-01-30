Рейтинг@Mail.ru
"Ирония войны". В США объяснили, как Россия и Украина поменялись местами
06:39 30.01.2026 (обновлено: 16:58 30.01.2026)
"Ирония войны". В США объяснили, как Россия и Украина поменялись местами
"Ирония войны". В США объяснили, как Россия и Украина поменялись местами - РИА Новости, 30.01.2026
"Ирония войны". В США объяснили, как Россия и Украина поменялись местами
Украинский конфликт закончится на условиях Москвы, потому что Россия обладает преимуществом, а переговорные позиции Киева с каждым днем противостояния слабеют,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:39:00+03:00
2026-01-30T16:58:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Ирония войны". В США объяснили, как Россия и Украина поменялись местами

Дипломат Фриман: переговорные позиции Киева ослабевают с каждым днем конфликта

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинский конфликт закончится на условиях Москвы, потому что Россия обладает преимуществом, а переговорные позиции Киева с каждым днем противостояния слабеют, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Владимир Зеленский, заявляя, что никогда не отдаст ни пяди территории, играет на публику, на радикалов Западной Украины, которые заставили его отказаться от своих предвыборных обещаний, когда он стал президентом. Вместо того чтобы стремиться к миру и компромиссу с Россией, он ополчился на нее, выполняя указания США в рамках операции по смене режима. Ирония в том, что цель этой войны с позиции Соединенных Штатов и НАТО заключалась в том, чтобы привести Россию к краху и сменить власть. А в итоге Украина встала перед угрозой краха, превратившись в несостоявшееся государство. <…> Ее перспективы безрадостны", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00
По мнению Фримана, заявления главарей киевского режима демонстрируют неадекватность их восприятия сложившейся ситуации на фронте и в стране в целом.
"Война закончится на условиях, которые продиктуют русские, потому что у них преимущество, Украина же не укрепляет свои позиции, продолжая сражаться, а скорее наоборот. <…> Заявления Зеленского говорят о том, что Украина все еще не очень заинтересована в том, чтобы соответствовать реальности", — указал дипломат.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенным пунктом Белая Береза в Сумской области. ВСУ на всех участках фронта потеряли до 1150 военнослужащих, танк и 22 бронемашины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
 
 
