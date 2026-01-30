"Владимир Зеленский, заявляя, что никогда не отдаст ни пяди территории, играет на публику, на радикалов Западной Украины, которые заставили его отказаться от своих предвыборных обещаний, когда он стал президентом. Вместо того чтобы стремиться к миру и компромиссу с Россией, он ополчился на нее, выполняя указания США в рамках операции по смене режима. Ирония в том, что цель этой войны с позиции Соединенных Штатов и НАТО заключалась в том, чтобы привести Россию к краху и сменить власть. А в итоге Украина встала перед угрозой краха, превратившись в несостоявшееся государство. <…> Ее перспективы безрадостны", — отметил он.