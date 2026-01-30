Рейтинг@Mail.ru
"Мы не оправимся от этого!" в США высказались о переговорах с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:29 30.01.2026
"Мы не оправимся от этого!" в США высказались о переговорах с Россией
"Мы не оправимся от этого!" в США высказались о переговорах с Россией
"Мы не оправимся от этого!" в США высказались о переговорах с Россией
Украина оказалась в безвыходном положении на переговорах из-за потери интереса Запада и усиления ударов ВС России, что в свою очередь, приближает политический... РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
марко рубио
Новости
"Мы не оправимся от этого!" в США высказались о переговорах с Россией

Аналитик Риттер: Украина близка к капитуляции из-за позиции Запада

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
© РИА Новости / МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украина оказалась в безвыходном положении на переговорах из-за потери интереса Запада и усиления ударов ВС России, что в свою очередь, приближает политический крах режима Зеленского, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
«
"Мы начинаем наблюдать сдвиг внутри Европы, а это значит, что вся эта украинская игра отходит на второй план. Зеленский сейчас никто. <…> Знаете, они просто забивают гвозди в гроб Украины Зеленского. А Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: "Еще одно нападение, и все кончено. <…> Мы не оправимся от этого!". Россия наращивает свой потенциал, и это стало их преимуществом за столом переговоров. <…> Таким образом, украинцы оказались в безвыходной ситуации. Это не переговоры. Это капитуляция. Россия получает то, чего хочет. Украина осознает, что Европа ее бросила", — рассказал он.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
28 января, 10:22
Столь критическую для Киева ситуацию экс-разведчик связал с личным политическим провалом Владимира Зеленского. По его словам, население Украины стало все четче понимать ответственность главы киевского режима за гибельное положение своего государства.
«
"Зеленскому потребуется время, чтобы прийти в себя, и тогда для него все будет кончено. И я думаю, вы увидите, как политический крах произойдет очень быстро. Очень быстро, потому что он — неудавшийся лидер неудавшегося государства, у которого нет решения. И украинский народ начинает осознавать этот провал", — подытожил Риттер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Вчера, 13:58
На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Ушаков объяснил формат новой встречи в Абу-Даби
Вчера, 18:10
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
