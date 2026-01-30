https://ria.ru/20260130/uitaker-2071111374.html
Постпред США в НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине
Постпред США в НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине - РИА Новости, 30.01.2026
Постпред США в НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине
Стороны переговоров по Украине подходят все ближе и ближе к урегулированию, работая над техническими вопросами, заявил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T02:08:00+03:00
2026-01-30T02:08:00+03:00
2026-01-30T02:08:00+03:00
в мире
украина
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055734506_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_1c3d13adb9b21915bae63dc5499ad304.jpg
https://ria.ru/20260130/ukraina-2071108383.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055734506_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_dad74c7a81b1d7c977fd0b0782ecfe92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нато
В мире, Украина, США, НАТО
Постпред США в НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине
Постпред США в НАТО Уитакер заявил о приближении к урегулированию на Украине