Постпред США в НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине - РИА Новости, 30.01.2026
02:08 30.01.2026
Постпред США в НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине
Постпред США в НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине - РИА Новости, 30.01.2026
Постпред США в НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине
Стороны переговоров по Украине подходят все ближе и ближе к урегулированию, работая над техническими вопросами, заявил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 30.01.2026
в мире
украина
сша
нато
украина
сша
2026
Постпред США в НАТО заявил о приближении к урегулированию на Украине

Постпред США в НАТО Уитакер заявил о приближении к урегулированию на Украине

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Стороны переговоров по Украине подходят все ближе и ближе к урегулированию, работая над техническими вопросами, заявил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.
"Мы все ближе и ближе по мере того, как прорабатываем очень технические и сложные вопросы", - сказал Уитакер в интервью Fox News.
"Мы не оправимся от этого!" в США высказались о переговорах с Россией
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
