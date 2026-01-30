Рейтинг@Mail.ru
В Уфе начали проверку в школе, где учитель связал и избил ученика - РИА Новости, 30.01.2026
16:21 30.01.2026 (обновлено: 16:33 30.01.2026)
В Уфе начали проверку в школе, где учитель связал и избил ученика
В Уфе начали проверку в школе, где учитель связал и избил ученика
происшествия, республика башкортостан, уфа
Происшествия, Республика Башкортостан, Уфа
В Уфе начали проверку в школе, где учитель связал и избил ученика

В Уфе проверят лицей, где учитель труда избил школьника ремнём и связал ему руки

© Ufa_rb/TelegramУчитель труда избил школьника ремнём за карикатуру с Чебурашкой в Башкирии
Учитель труда избил школьника ремнём за карикатуру с Чебурашкой в Башкирии
УФА, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку инцидента в уфимской школе, где учитель труда избил школьника ремнём и связал ему руки, сообщила прокуратура Башкирии.
Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало видео из соцсетей. На кадрах мужчина бьёт ремнём мальчика, связывает ему руки и пинает. Местные издания пишут, что педагог избил школьника за карикатуру на Чебурашку.
"Прокуратура Республики Башкортостан в ходе мониторинга сети интернет выявила видеоматериал, на котором, по предварительной информации, учитель труда допустил неприемлемые методы воспитания в отношении ученика 7-го класса одного из лицеев Демского района г. Уфы", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и образовании, даст оценку действиям должностных лиц учебного учреждения и самого учителя, следует из сообщения.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В московской школе старшеклассник напал на учителя
12 ноября 2025, 14:19
 
ПроисшествияРеспублика БашкортостанУфа
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
