https://ria.ru/20260130/ufa-2071285659.html
В Уфе начали проверку в школе, где учитель связал и избил ученика
В Уфе начали проверку в школе, где учитель связал и избил ученика - РИА Новости, 30.01.2026
В Уфе начали проверку в школе, где учитель связал и избил ученика
Прокуратура проводит проверку инцидента в уфимской школе, где учитель труда избил школьника ремнём и связал ему руки, сообщила прокуратура Башкирии. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:21:00+03:00
2026-01-30T16:21:00+03:00
2026-01-30T16:33:00+03:00
происшествия
республика башкортостан
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071289104_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_f16b64e52bfa26b7eb62c0aa6ec42a37.jpg
https://ria.ru/20251112/moskva-2054476507.html
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071289104_10:0:657:485_1920x0_80_0_0_d10794513182d7f194d4e47dc57d624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан, уфа
Происшествия, Республика Башкортостан, Уфа
В Уфе начали проверку в школе, где учитель связал и избил ученика
В Уфе проверят лицей, где учитель труда избил школьника ремнём и связал ему руки
УФА, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку инцидента в уфимской школе, где учитель труда избил школьника ремнём и связал ему руки, сообщила прокуратура Башкирии.
Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало видео из соцсетей. На кадрах мужчина бьёт ремнём мальчика, связывает ему руки и пинает. Местные издания пишут, что педагог избил школьника за карикатуру на Чебурашку.
«
"Прокуратура Республики Башкортостан в ходе мониторинга сети интернет выявила видеоматериал, на котором, по предварительной информации, учитель труда допустил неприемлемые методы воспитания в отношении ученика 7-го класса одного из лицеев Демского района г. Уфы", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и образовании, даст оценку действиям должностных лиц учебного учреждения и самого учителя, следует из сообщения.