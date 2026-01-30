Рейтинг@Mail.ru
США в ноябре нарастили импорт удобрений из России
03:29 30.01.2026
США в ноябре нарастили импорт удобрений из России
США в ноябре нарастили импорт удобрений из России
Поставки удобрений из России в США по итогам ноября прошлого года взлетели в 3,6 раза в годовом выражении и достигли максимальных значений за три месяца,... РИА Новости, 30.01.2026
США в ноябре нарастили импорт удобрений из России

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поставки удобрений из России в США по итогам ноября прошлого года взлетели в 3,6 раза в годовом выражении и достигли максимальных значений за три месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Общий объем импорта удобрений Соединенными Штатами из России в ноябре этого года резко вырос до максимальных с августа 154,9 миллиона долларов. В годовом выражении поставки выросли в 3,6 раза, а в месячном - вдвое.
Импорт по итогам 11 месяцев прошлого года также заметно вырос, увеличившись в полтора раза - до 1,51 миллиарда долларов.
Больше всего в ноябре американцы приобретали у россиян азотные удобрения (99,2 миллиона долларов), калийные (37,5 миллиона) и фосфорные (14,4 миллиона). Еще на 3,9 миллиона они закупили смешанные удобрения.
Россия при этом оказалась второй по поставкам удобрений Штатам. Кроме РФ в пятерку вошли Канада (287,6 миллиона долларов), Мексика (39,2 миллиона), Марокко (19,7 миллиона) и Катар (17,9 миллиона).
