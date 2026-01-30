https://ria.ru/20260130/udobreniya-2071116743.html
США в ноябре нарастили импорт удобрений из России
США в ноябре нарастили импорт удобрений из России - РИА Новости, 30.01.2026
США в ноябре нарастили импорт удобрений из России
Поставки удобрений из России в США по итогам ноября прошлого года взлетели в 3,6 раза в годовом выражении и достигли максимальных значений за три месяца,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:29:00+03:00
2026-01-30T03:29:00+03:00
2026-01-30T03:29:00+03:00
россия
сша
канада
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934612103_0:154:2961:1820_1920x0_80_0_0_ef94cf49c06869be3ce4f09da8e3f0e1.jpg
https://ria.ru/20260110/rossija-2067086287.html
https://ria.ru/20260129/udobreniya-2070899905.html
россия
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934612103_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2fa01cc0ed64ad0284b6fcf4397e792c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, канада, в мире
Россия, США, Канада, В мире
США в ноябре нарастили импорт удобрений из России
РИА Новости: США в ноябре в 3,6 раза нарастили импорт удобрений из России
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поставки удобрений из России в США по итогам ноября прошлого года взлетели в 3,6 раза в годовом выражении и достигли максимальных значений за три месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Общий объем импорта удобрений Соединенными Штатами из России
в ноябре этого года резко вырос до максимальных с августа 154,9 миллиона долларов. В годовом выражении поставки выросли в 3,6 раза, а в месячном - вдвое.
Импорт по итогам 11 месяцев прошлого года также заметно вырос, увеличившись в полтора раза - до 1,51 миллиарда долларов.
Больше всего в ноябре американцы приобретали у россиян азотные удобрения (99,2 миллиона долларов), калийные (37,5 миллиона) и фосфорные (14,4 миллиона). Еще на 3,9 миллиона они закупили смешанные удобрения.
Россия при этом оказалась второй по поставкам удобрений Штатам. Кроме РФ в пятерку вошли Канада
(287,6 миллиона долларов), Мексика
(39,2 миллиона), Марокко
(19,7 миллиона) и Катар
(17,9 миллиона).