Российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 30.01.2026 (обновлено: 13:40 30.01.2026)
Российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по ВПК Украины
Российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по ВПК Украины
За прошедшую неделю российская армия нанесла один массированный и шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной... РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по ВПК Украины

ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. За прошедшую неделю российская армия нанесла один массированный и шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.
"С 24 по 30 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Ирония войны". В США объяснили, как Россия и Украина поменялись местами
Вчера, 06:39
Среди пораженных целей:
  • предприятия военной промышленности;
  • объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
  • склады боеприпасов и горючего;
  • цеха производства и места хранения ударных дронов;
  • пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
В то же время ракетные войска и артиллерия, а также ударные беспилотники уничтожили три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку американской MLRS. Силы ПВО, в свою очередь, сбили четыре управляемые авиабомбы, 46 снарядов РСЗО HIMARS, переоборудованную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету С-200 и 822 дрона.
Черноморский флот уничтожил один безэкипажный катер.
Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
  • 670 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 111 634 беспилотника;
  • 646 зенитных ракетных комплексов;
  • 27 404 танка и других боевых бронемашин;
  • 1653 боевые машины РСЗО;
  • 32 952 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 53 186 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
