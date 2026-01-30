Российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по ВПК Украины

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. За прошедшую неделю российская армия нанесла один массированный и шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.
Среди пораженных целей:
- предприятия военной промышленности;
- объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- склады боеприпасов и горючего;
- цеха производства и места хранения ударных дронов;
- пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
В то же время ракетные войска и артиллерия, а также ударные беспилотники уничтожили три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку американской MLRS. Силы ПВО, в свою очередь, сбили четыре управляемые авиабомбы, 46 снарядов РСЗО HIMARS, переоборудованную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету С-200 и 822 дрона.
Черноморский флот уничтожил один безэкипажный катер.
Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
- 670 самолетов;
- 283 вертолета;
- 111 634 беспилотника;
- 646 зенитных ракетных комплексов;
- 27 404 танка и других боевых бронемашин;
- 1653 боевые машины РСЗО;
- 32 952 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 53 186 военных автомобилей.
