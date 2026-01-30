Российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по ВПК Украины

В то же время ракетные войска и артиллерия, а также ударные беспилотники уничтожили три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку американской MLRS. Силы ПВО, в свою очередь, сбили четыре управляемые авиабомбы, 46 снарядов РСЗО HIMARS, переоборудованную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету С-200 и 822 дрона.