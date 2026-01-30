https://ria.ru/20260130/udar-2071241757.html
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля - РИА Новости, 30.01.2026
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
Россия ответила согласием на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2026
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
