Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля - РИА Новости, 30.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 30.01.2026
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
Россия ответила согласием на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2026
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Россия согласилась на просьбу Трампа прекратить удары по Украине до 1 февраля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Московский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия ответила согласием на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров <…> Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа", — сказал он журналистам. ​
Президент Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне. 29 января 2026 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп решил произносить "Киев" по-русски, вопреки украинским правилам
29 января, 21:20
Накануне вечером Трамп заявил, что лично попросил Владимира Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам и тот согласился. Позже глава Белого дома добавил, что очень это ценит.
Он также отметил большой прогресс в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.
На 1 февраля запланирована новая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.
Первый раунд состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января, переговоры прошли в закрытом режиме. Правительство ОАЭ оценило их как позитивные и конструктивные, отметив, что российская и украинская группы контактировали напрямую.
Как сообщал госсекретарь Марко Рубио, новая встреча будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
