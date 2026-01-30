МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

« "Да, было личное обращение президента Трампа <...> с просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров", — ответил он на вопрос, поддержала ли Москва инициативу Вашингтона.

Песков также подчеркнул, что Путин никуда не приглашал главу киевского режима и не предлагал ему встретиться.

« "О встрече просил Зеленский, и Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве", — уточнил представитель Кремля.

Комментируя заявление Киева о неготовности к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС, Песков отметил, что динамика на фронте говорит сама за себя.

Переговоры по Украине

В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.