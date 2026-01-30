Рейтинг@Mail.ru
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
13:04 30.01.2026 (обновлено: 13:47 30.01.2026)
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:04:00+03:00
2026-01-30T13:47:00+03:00
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

РФ согласилась на просьбу Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«

"Да, было личное обращение президента Трампа <...> с просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров", — ответил он на вопрос, поддержала ли Москва инициативу Вашингтона.

Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом сената по международным отношениям - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины
28 января, 19:06
Песков также подчеркнул, что Путин никуда не приглашал главу киевского режима и не предлагал ему встретиться.
«
"О встрече просил Зеленский, и Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве", — уточнил представитель Кремля.
Комментируя заявление Киева о неготовности к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС, Песков отметил, что динамика на фронте говорит сама за себя.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
Вчера, 11:34

Переговоры по Украине

В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Передача тел погибших военных Украине - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
29 января, 13:29
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала