FT: США в ОАЭ предложили Украине и России приостановить удары по энергетике
09:17 30.01.2026
FT: США в ОАЭ предложили Украине и России приостановить удары по энергетике
Американская делегация на прошедших на прошлой неделе переговорах в Абу-Даби выдвинула идею о том, что Украина и Россия могли бы договориться о паузе в ударах... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
FT: США в ОАЭ предложили Украине и России приостановить удары по энергетике

© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan CarterПереговоры России, Украиной и США в Абу-Даби
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американская делегация на прошедших на прошлой неделе переговорах в Абу-Даби выдвинула идею о том, что Украина и Россия могли бы договориться о паузе в ударах по объектам энергетики друг друга в качестве шага к деэскалации, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники и высокопоставленного украинского чиновника, участвовавшего в переговорах.
"Они (источники - ред.) заявили, что это была идея делегации США, чтобы Украина и Россия согласились приостановить удары по энергетическим объектам друг друга в качестве... шага к деэскалации на фоне напряженных переговоров по урегулированию", - говорится в сообщении издания.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
Российские власти неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Зеленский надеется, что пауза в ударах по энергетике начнется этой ночью
29 января, 22:57
 
