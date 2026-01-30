https://ria.ru/20260130/udar-2071142786.html
FT: США в ОАЭ предложили Украине и России приостановить удары по энергетике
FT: США в ОАЭ предложили Украине и России приостановить удары по энергетике
Американская делегация на прошедших на прошлой неделе переговорах в Абу-Даби выдвинула идею о том, что Украина и Россия могли бы договориться о паузе в ударах... РИА Новости, 30.01.2026
FT: США в ОАЭ предложили Украине и России приостановить удары по энергетике
